Créateur de Vidéo de Lancement Rapide et Facile pour le Succès de Votre Produit

Transformez vos scripts marketing en vidéos de lancement de produit captivantes instantanément avec notre puissante fonctionnalité de Texte à Vidéo à partir de Script.

Créez une vidéo de lancement de produit vibrante de 30 secondes ciblant les startups technologiques, mettant en avant un nouveau logiciel innovant. Le style visuel doit être élégant et futuriste, avec des transitions dynamiques et des graphismes 3D, accompagnés d'une bande sonore électronique énergique. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les caractéristiques clés de manière convaincante et humaine, rendant les vidéos de produits AI à la pointe de la technologie.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo promo captivante de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises présentant leur nouveau service en ligne. Cette vidéo doit comporter des visuels lumineux et amicaux avec des animations illustratives et une musique entraînante et accueillante. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement une pièce promotionnelle d'aspect professionnel qui résonne avec un large public.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration de produit informative de 60 secondes destinée aux entreprises de commerce électronique pour expliquer clairement les fonctionnalités complexes d'un nouveau gadget. La vidéo doit combiner des enregistrements d'écran clairs avec des graphiques annotés, utilisant une voix off calme et autoritaire pour guider les spectateurs. Transformez sans effort votre script en une vidéo soignée en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, garantissant précision et clarté.
Exemple de Prompt 3
Développez une publicité percutante de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux équipes marketing, conçue pour capter immédiatement l'attention pour une nouvelle application en utilisant le concept de "créateur de vidéo de lancement". Employez des images visuellement frappantes avec des superpositions de texte audacieuses et une bande sonore excitante et énergique. Implémentez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration percutante qui suscite l'intérêt et encourage les clics.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Lancement

Créez sans effort des vidéos de lancement de produit professionnelles qui captivent votre audience et mettent en valeur vos innovations avec nos outils intuitifs alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par rédiger votre script de vidéo de lancement de produit à partir de zéro ou sélectionnez un modèle de vidéo préconçu pour commencer rapidement votre projet.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et une Voix
Améliorez votre vidéo de lancement en téléchargeant vos propres ressources, ou utilisez notre bibliothèque de médias. Générez une voix off professionnelle ou enregistrez la vôtre pour une communication claire.
3
Step 3
Personnalisez et Peaufinez
Affinez chaque scène en utilisant notre éditeur vidéo intuitif, ajoutez des sous-titres précis, et appliquez les couleurs et le logo uniques de votre marque pour un look cohérent et de marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Téléchargez votre vidéo de lancement de produit terminée dans divers formats d'aspect, optimisée et prête à être partagée sur tous vos canaux marketing et plateformes de médias sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Valeur la Valeur du Produit avec des Vidéos AI

.

Mettez en avant les avantages et le succès de votre nouvelle offre à travers de puissants témoignages vidéo alimentés par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de création de vidéos de lancement de produit ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de lancement de produit captivantes et des vidéos de démonstration de produit convaincantes en utilisant des capacités avancées d'AI. Profitez de nos divers modèles de vidéos, avatars AI, et création de texte à vidéo pour produire sans effort des vidéos promotionnelles de haute qualité qui se démarquent vraiment.

Quels ressources créatives HeyGen offre-t-il pour rendre mes vidéos de produits AI visuellement époustouflantes ?

HeyGen propose une riche bibliothèque de ressources créatives, y compris des modèles de vidéos dynamiques et des médias de stock, pour rehausser vos vidéos de produits AI. Intégrez facilement des visuels AI et des graphiques divers pour produire une vidéo promo professionnelle et engageante sans expérience de montage étendue.

Puis-je facilement personnaliser et éditer mes vidéos promotionnelles en utilisant la plateforme de HeyGen ?

Absolument ! L'éditeur vidéo intuitif de HeyGen permet une personnalisation facile de votre vidéo promo et de vos vidéos explicatives, même pour les débutants. Vous pouvez ajouter sans effort des textes, des animations de texte dynamiques, et incorporer les éléments uniques de votre marque pour rendre chaque vidéo de produit vraiment vôtre.

Pourquoi HeyGen est-il considéré comme un générateur de vidéos AI idéal pour un marketing et une narration percutants ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI, rationalisant la création de vidéos marketing convaincantes et de contenu vidéo de produit. Il permet une narration efficace grâce aux avatars AI, à la voix off automatisée, et à la création de texte à vidéo, aidant les entreprises à augmenter les ventes et le trafic avec des visuels engageants.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo