HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI, rationalisant la création de vidéos marketing convaincantes et de contenu vidéo de produit. Il permet une narration efficace grâce aux avatars AI, à la voix off automatisée, et à la création de texte à vidéo, aidant les entreprises à augmenter les ventes et le trafic avec des visuels engageants.