Créateur de Vidéos Promo pour Lancements de Produits Époustouflants

Boostez vos campagnes marketing avec des vidéos promotionnelles dynamiques. Utilisez la génération de voix off pour captiver votre audience.

Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes ciblant les clients potentiels et les premiers utilisateurs, mettant en avant le lancement d'un nouveau produit excitant. Le style visuel doit être énergique et moderne, accompagné d'une musique de fond entraînante et d'une voix off claire et enthousiaste générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, soulignant les principaux avantages.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promo concise de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux marketeurs cherchant à simplifier leurs campagnes marketing. Utilisez un style visuel professionnel et épuré avec une musique d'entreprise inspirante, en intégrant la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour assembler rapidement un contenu engageant qui explique la facilité de création de vidéos promotionnelles.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo événementielle engageante de 60 secondes conçue pour les participants et les membres de la communauté, capturant l'essence d'un rassemblement récent ou d'un événement à venir. Le style visuel et audio doit être axé sur la narration avec des coupes dynamiques et un mélange de musique et de sons naturels, en utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer les visuels et en ajoutant des sous-titres pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Générez une publicité rapide de 20 secondes pour les réseaux sociaux, adaptée aux professionnels occupés, promouvant un gain rapide ou une offre à durée limitée. Cette vidéo nécessite un style visuel accrocheur et concis avec un jingle entraînant et un texte audacieux à l'écran, en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect de HeyGen pour l'optimiser pour diverses plateformes et atteindre efficacement un public plus large.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos Promo de Lancement d'Événement

Créez facilement des vidéos promotionnelles convaincantes pour vos lancements de produits et campagnes marketing avec l'éditeur vidéo intuitif de HeyGen, conçu pour captiver votre audience.

1
Step 1
Créez à partir d'un Modèle
Lancez rapidement votre projet avec nos Modèles & scènes prêts à l'emploi, parfaits pour tout besoin de créateur de vidéos promo. Sélectionnez un design qui résonne avec votre événement de lancement pour définir instantanément le bon ton et thème.
2
Step 2
Ajoutez des Voix Off Engagantes
Améliorez l'impact de votre vidéo avec la génération de Voix off professionnelle. Ajoutez facilement une narration captivante pour expliquer les détails de votre produit ou événement, assurant que votre message soit entendu clairement et efficacement.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Maintenez la cohérence de votre marque à travers vos campagnes marketing en utilisant les contrôles de Marque pour incorporer votre logo et vos schémas de couleurs spécifiques. Cela garantit que vos vidéos promotionnelles soient instantanément reconnaissables et professionnelles.
4
Step 4
Exportez et Partagez Vos Vidéos Promotionnelles
Préparez vos vidéos promotionnelles finales pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect. Partagez votre contenu soigné à travers les réseaux sociaux et autres canaux pour maximiser la portée de votre événement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Annonces de Lancement Inspirantes

Concevez des annonces vidéo dynamiques et inspirantes pour votre lancement de produit, suscitant l'anticipation et l'excitation parmi votre audience cible.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles convaincantes pour ma marque ?

HeyGen vous permet de "créer des vidéos promo" sans effort en utilisant des "modèles prêts à l'emploi" et des avatars AI. Convertissez simplement votre script en une vidéo soignée, rendant le processus de production de "vidéos promotionnelles" de haute qualité simple et efficace.

Quels outils d'édition AI avancés HeyGen propose-t-il pour les vidéos promo de lancement d'événement ?

HeyGen intègre des "outils d'édition AI" puissants comme les capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts et des avatars AI réalistes pour améliorer vos "vidéos promo de lancement d'événement". Vous pouvez également générer des "voix off" naturelles et des sous-titres pour un produit final accessible et engageant.

HeyGen peut-il générer efficacement des vidéos pour diverses campagnes marketing et plateformes de réseaux sociaux ?

Absolument. HeyGen vous permet de "générer des vidéos" adaptées à diverses "campagnes marketing" et canaux "de réseaux sociaux" avec redimensionnement et exports de rapport d'aspect. Personnalisez votre contenu avec des contrôles de marque pour assurer la cohérence à travers tous les "lancements de produits" et plateformes numériques.

HeyGen offre-t-il des modèles prêts à l'emploi et des ressources libres de droits pour lancer des publicités vidéo promo ?

Oui, HeyGen propose une riche bibliothèque de "modèles prêts à l'emploi" et de nombreuses "ressources libres de droits" pour vous aider à concevoir rapidement des "publicités vidéo promo" percutantes. Notre bibliothèque de médias soutient votre vision créative, rendant simple l'ajout de "musique" et de visuels à vos projets.

