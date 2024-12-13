Créateur de Vidéos pour Écoles de Langues : Créez des Leçons Engagantes Rapidement

Transformez votre programme avec un créateur de vidéos éducatives AI. Générez des leçons de langue engageantes et des composants d'apprentissage interactifs en utilisant la puissante fonction de texte-à-vidéo.

Produisez une vidéo de démonstration technique d'une minute pour les éducateurs d'écoles de langues, montrant comment HeyGen fonctionne en tant que générateur de vidéos AI. Le style visuel doit être élégant et instructif, avec un avatar AI amical expliquant le processus de création de leçons de langue engageantes. Le style audio sera clair et concis, utilisant la génération de voix off de HeyGen pour articuler chaque étape.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle de 90 secondes ciblant les étudiants en langues et les apprenants indépendants, mettant en avant comment HeyGen peut être utilisé pour créer des composants d'apprentissage interactifs. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et vibrant, incorporant des modèles préfabriqués et démontrant la facilité d'ajouter les sous-titres/captions de HeyGen pour un engagement accru. L'audio aura un ton encourageant avec une musique de fond entraînante.
Exemple de Prompt 2
Créez un tutoriel de 2 minutes pour les administrateurs d'écoles de langues et les équipes marketing, illustrant la puissance d'une plateforme alimentée par l'AI comme HeyGen pour produire du contenu de créateur de vidéos éducatives avec des sous-titres multilingues. La présentation visuelle doit être professionnelle et axée sur le monde, montrant des apprenants diversifiés bénéficiant du contenu, en soulignant la précision des sous-titres/captions de HeyGen et les fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation des formats d'image. L'audio sera informatif et autoritaire.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo rapide de 45 secondes pour les futurs étudiants et parents, servant de créateur de vidéos promotionnelles pour une école de langues. L'esthétique visuelle doit être moderne et accueillante, avec un avatar AI confiant délivrant des messages clés, générés de manière transparente grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen. L'audio sera énergique et persuasif, conçu pour capter immédiatement l'attention et transmettre les offres uniques de l'école.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos pour écoles de langues

Créez des vidéos d'apprentissage des langues engageantes sans effort avec notre plateforme alimentée par l'AI. Concevez des leçons interactives, utilisez des avatars AI et générez des voix à sonorité humaine pour captiver vos étudiants.

1
Step 1
Créez votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par entrer votre script de leçon de langue ou en sélectionnant parmi notre large gamme de Modèles & scènes pour lancer votre processus de création vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et des Voix Engagants
Donnez vie à vos leçons en intégrant des avatars AI réalistes et en générant des voix off à sonorité humaine dans diverses langues pour délivrer votre contenu efficacement.
3
Step 3
Améliorez avec des Sous-titres et du Branding
Améliorez la compréhension et la cohérence de la marque en ajoutant automatiquement des sous-titres/captions multilingues et en appliquant les éléments de marque de votre école comme les logos et les couleurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez votre Leçon
Une fois votre vidéo éducative parfaite, utilisez le redimensionnement et les exports de formats d'image pour la télécharger en format MP4 haute résolution, prête à être partagée avec vos étudiants sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promouvoir Efficacement les Programmes de Langues

Produisez des vidéos promotionnelles convaincantes pour les réseaux sociaux afin d'attirer de nouveaux étudiants, de mettre en avant les avantages des programmes et de présenter l'approche unique de votre école de langues.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen, un générateur de vidéos AI, peut-il aider les créateurs de vidéos éducatives à créer des vidéos d'apprentissage des langues engageantes ?

HeyGen utilise une génération de vidéos AI avancée pour transformer des scripts en vidéos d'apprentissage des langues dynamiques en utilisant des avatars AI réalistes et des voix AI à sonorité humaine. Les éducateurs peuvent facilement produire des matériaux de leçon riches sans montage complexe, ce qui en fait un créateur de vidéos éducatives idéal.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu vidéo généré par AI pour des leçons de langue spécifiques ?

HeyGen propose des outils robustes d'édition vidéo en ligne, permettant aux utilisateurs de personnaliser le contenu vidéo généré par AI avec des éléments de marque, des modèles préfabriqués et une vaste bibliothèque de médias. Vous pouvez intégrer des sous-titres multilingues et éditer dynamiquement le contenu pour s'aligner parfaitement avec vos leçons de langue.

HeyGen peut-il simplifier le processus de production de sous-titres multilingues et de voix AI à sonorité humaine pour les créateurs de vidéos éducatives en ligne ?

Absolument. La plateforme alimentée par l'AI de HeyGen simplifie la création de sous-titres multilingues et génère des voix AI diverses et à sonorité humaine à partir de texte, réduisant considérablement le temps de production pour les créateurs de vidéos éducatives en ligne. Cette fonctionnalité assure l'accessibilité et l'engagement pour un public étudiant mondial.

Comment les outils vidéo pour éducateurs comme HeyGen soutiennent-ils les enseignants dans la création de matériaux de leçon percutants avec des avatars AI ?

HeyGen permet aux enseignants de créer rapidement des matériaux de leçon captivants en utilisant des avatars AI expressifs et des capacités de texte-à-vidéo, en faisant un outil vidéo de premier choix pour les éducateurs. Cela permet la création de composants d'apprentissage interactifs qui améliorent l'engagement et la compréhension des étudiants dans n'importe quelle matière.

