Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une scène de dialogue immersive de 2 minutes pour les apprenants intermédiaires en langues, axée sur la "fluidité conversationnelle" dans un cadre de restaurant. La vidéo doit utiliser des avatars AI réalistes avec un dialogue naturel, présentant "plusieurs langues" grâce à des "sous-titres/captions" en double. Concevez le style visuel pour qu'il soit engageant et dynamique, avec des voix AI authentiques qui transmettent des émotions. Utilisez les avatars AI robustes de HeyGen et la "Génération de voix off" avancée pour donner vie à ces "scènes de dialogue alimentées par l'AI", aidant les apprenants à pratiquer efficacement les compétences de communication pratique.
Développez une vidéo de 90 secondes sur les "environnements d'apprentissage contextuels" pour que les éducateurs l'intègrent dans les "plateformes d'apprentissage en ligne", en introduisant le vocabulaire clé lié au voyage. Le style visuel doit être professionnel et basé sur des scénarios, utilisant divers éléments de "bibliothèque de médias/soutien de stock" pour illustrer de nouveaux mots. Une voix AI calme et informative doit narrer le contenu, avec un texte clair à l'écran pour "l'acquisition de vocabulaire". Employez les "Modèles et scènes" de HeyGen pour assembler rapidement des récits visuels convaincants à partir des capacités "AI Text to Video", fournissant un outil puissant de "création de vidéos d'apprentissage des langues".
Concevez une vidéo pédagogique de 1,5 minute démontrant comment les "éducateurs" peuvent tirer parti d'une "plateforme de vidéos d'apprentissage des langues AI" pour créer du contenu de "génération de leçons personnalisées". La vidéo doit adopter un style visuel clair et étape par étape, combinant des démonstrations de capture d'écran avec un présentateur avatar AI confiant. L'audio doit comporter une voix AI claire et instructive. Mettez en avant la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour une création de contenu efficace et le "redimensionnement et exportation des rapports d'aspect" pour assurer l'adaptabilité à divers formats d'enseignement, montrant comment un "Créateur de vidéos éducatives" simplifie le développement de programmes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos d'apprentissage des langues générées par AI ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts en vidéos d'apprentissage des langues engageantes. Les utilisateurs peuvent choisir parmi divers avatars AI et voix AI réalistes, convertissant efficacement le texte en contenu vidéo dynamique en tant que plateforme AI Text to Video.
HeyGen peut-il prendre en charge plusieurs langues et divers scénarios d'apprentissage pour les éducateurs ?
Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos d'apprentissage des langues dans plusieurs langues, ce qui en fait un Créateur de vidéos éducatives idéal pour les éducateurs. Cela permet la génération de leçons personnalisées adaptées à diverses plateformes d'apprentissage en ligne et leçons de grammaire.
Quelles caractéristiques techniques font de HeyGen une plateforme efficace de vidéos d'apprentissage des langues AI ?
En tant que plateforme leader de vidéos d'apprentissage des langues AI, HeyGen offre des capacités techniques robustes telles que des visuels AI, AI Text to Speech, et des modèles de vidéos personnalisables. Elle intègre parfaitement des avatars AI et des sous-titres/captions automatiques, améliorant la création de contenu éducatif complet.
Comment les éducateurs peuvent-ils utiliser les outils AI de HeyGen pour améliorer leurs besoins en enseignement des langues ?
Les éducateurs peuvent utiliser efficacement les outils AI de HeyGen pour créer du contenu engageant qui répond à divers besoins d'enseignement des langues. En générant des matériaux de leçons personnalisés avec des avatars AI et des modèles de vidéos, ils peuvent améliorer significativement la fluidité conversationnelle des étudiants.