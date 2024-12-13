créateur de vidéos d'apprentissage des langues : Créez des leçons engageantes rapidement

Créez des leçons de langue personnalisées avec des avatars AI, rendant l'apprentissage engageant et améliorant la fluidité conversationnelle pour tous.

Générez une vidéo éducative concise d'une minute pour les étudiants débutants en langues, expliquant l'utilisation correcte des verbes au présent dans une nouvelle langue. La vidéo doit présenter un avatar AI amical montrant des exemples clairs à l'écran avec des visuels AI vibrants et un style de texte animé et épuré. Utilisez la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour créer sans effort le contenu pédagogique, complété par une "Génération de voix off" précise pour une clarté optimale, rendant les "leçons de grammaire" très accessibles.

Exemple de Prompt 1
Créez une scène de dialogue immersive de 2 minutes pour les apprenants intermédiaires en langues, axée sur la "fluidité conversationnelle" dans un cadre de restaurant. La vidéo doit utiliser des avatars AI réalistes avec un dialogue naturel, présentant "plusieurs langues" grâce à des "sous-titres/captions" en double. Concevez le style visuel pour qu'il soit engageant et dynamique, avec des voix AI authentiques qui transmettent des émotions. Utilisez les avatars AI robustes de HeyGen et la "Génération de voix off" avancée pour donner vie à ces "scènes de dialogue alimentées par l'AI", aidant les apprenants à pratiquer efficacement les compétences de communication pratique.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 90 secondes sur les "environnements d'apprentissage contextuels" pour que les éducateurs l'intègrent dans les "plateformes d'apprentissage en ligne", en introduisant le vocabulaire clé lié au voyage. Le style visuel doit être professionnel et basé sur des scénarios, utilisant divers éléments de "bibliothèque de médias/soutien de stock" pour illustrer de nouveaux mots. Une voix AI calme et informative doit narrer le contenu, avec un texte clair à l'écran pour "l'acquisition de vocabulaire". Employez les "Modèles et scènes" de HeyGen pour assembler rapidement des récits visuels convaincants à partir des capacités "AI Text to Video", fournissant un outil puissant de "création de vidéos d'apprentissage des langues".
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo pédagogique de 1,5 minute démontrant comment les "éducateurs" peuvent tirer parti d'une "plateforme de vidéos d'apprentissage des langues AI" pour créer du contenu de "génération de leçons personnalisées". La vidéo doit adopter un style visuel clair et étape par étape, combinant des démonstrations de capture d'écran avec un présentateur avatar AI confiant. L'audio doit comporter une voix AI claire et instructive. Mettez en avant la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour une création de contenu efficace et le "redimensionnement et exportation des rapports d'aspect" pour assurer l'adaptabilité à divers formats d'enseignement, montrant comment un "Créateur de vidéos éducatives" simplifie le développement de programmes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le Créateur de vidéos d'apprentissage des langues

Créez sans effort des vidéos d'apprentissage des langues engageantes avec des avatars AI et un contenu dynamique, conçu pour captiver votre audience et accélérer l'apprentissage.

Step 1
Créez votre script
Écrivez ou collez le contenu de votre leçon de langue. Notre plateforme transforme efficacement votre texte en une vidéo dynamique, utilisant une AI avancée pour donner vie à vos leçons.
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI et voix
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et de voix réalistes pour présenter votre leçon. Adaptez leur apparence et leur prononciation pour garantir une expérience d'apprentissage authentique.
Step 3
Ajoutez des visuels et des éléments d'apprentissage
Améliorez la compréhension avec des visuels pertinents, des modèles de vidéos et des fonctionnalités interactives. Intégrez des sous-titres/captions automatiques pour soutenir la compréhension et renforcer le vocabulaire.
Step 4
Exportez votre vidéo éducative
Une fois votre vidéo perfectionnée, exportez-la facilement dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes. Votre vidéo éducative de haute qualité est alors prête à être partagée avec des étudiants et des apprenants du monde entier.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Création rapide de contenu social sur les langues

Développez rapidement des vidéos courtes et engageantes alimentées par AI pour des conseils de grammaire, du vocabulaire ou des aperçus culturels, parfaits pour le partage sur les réseaux sociaux et l'apprentissage rapide.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos d'apprentissage des langues générées par AI ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts en vidéos d'apprentissage des langues engageantes. Les utilisateurs peuvent choisir parmi divers avatars AI et voix AI réalistes, convertissant efficacement le texte en contenu vidéo dynamique en tant que plateforme AI Text to Video.

HeyGen peut-il prendre en charge plusieurs langues et divers scénarios d'apprentissage pour les éducateurs ?

Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos d'apprentissage des langues dans plusieurs langues, ce qui en fait un Créateur de vidéos éducatives idéal pour les éducateurs. Cela permet la génération de leçons personnalisées adaptées à diverses plateformes d'apprentissage en ligne et leçons de grammaire.

Quelles caractéristiques techniques font de HeyGen une plateforme efficace de vidéos d'apprentissage des langues AI ?

En tant que plateforme leader de vidéos d'apprentissage des langues AI, HeyGen offre des capacités techniques robustes telles que des visuels AI, AI Text to Speech, et des modèles de vidéos personnalisables. Elle intègre parfaitement des avatars AI et des sous-titres/captions automatiques, améliorant la création de contenu éducatif complet.

Comment les éducateurs peuvent-ils utiliser les outils AI de HeyGen pour améliorer leurs besoins en enseignement des langues ?

Les éducateurs peuvent utiliser efficacement les outils AI de HeyGen pour créer du contenu engageant qui répond à divers besoins d'enseignement des langues. En générant des matériaux de leçons personnalisés avec des avatars AI et des modèles de vidéos, ils peuvent améliorer significativement la fluidité conversationnelle des étudiants.

