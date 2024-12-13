Générez une vidéo éducative concise d'une minute pour les étudiants débutants en langues, expliquant l'utilisation correcte des verbes au présent dans une nouvelle langue. La vidéo doit présenter un avatar AI amical montrant des exemples clairs à l'écran avec des visuels AI vibrants et un style de texte animé et épuré. Utilisez la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour créer sans effort le contenu pédagogique, complété par une "Génération de voix off" précise pour une clarté optimale, rendant les "leçons de grammaire" très accessibles.

