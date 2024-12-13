Maîtrisez les langues avec notre créateur de vidéos éducatives

Créez facilement des leçons de langue captivantes en utilisant nos avatars AI pour créer des personnages réalistes et engageants.

579/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative de 60 secondes pour les étudiants espagnols intermédiaires ayant des difficultés avec les conjugaisons de verbes au subjonctif. La vidéo doit adopter un style professionnel et visuellement attrayant, utilisant des exemples animés et des tableaux clairs pour illustrer les leçons de grammaire. L'audio doit être instructif et calme, livré par un locuteur natif, et la fonction de sous-titres/captions de HeyGen doit être utilisée de manière proéminente pour renforcer les leçons orales, offrant une expérience d'apprentissage des langues complète.
Exemple de Prompt 2
Concevez une leçon rapide de 30 secondes pour les apprenants de français désireux de pratiquer des conversations authentiques dans un café. Cette vidéo doit être dynamique et amicale, simulant une scène de dialogue naturel avec des personnages réalistes. L'audio doit être interactif et présenter des voix variées et réalistes pour émuler des vidéos d'apprentissage de la langue conversationnelle. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour générer facilement le dialogue, assurant un flux naturel.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo immersive de 45 secondes pour l'apprentissage des langues destinée aux étudiants japonais, en se concentrant sur des scénarios d'étiquette culturelle courants. Le style visuel doit être riche et culturellement précis, présentant des scènes réelles diversifiées. Un style audio engageant et informatif, délivré via la génération de voix off de HeyGen, guidera le public à travers les scénarios, rendant le contenu d'apprentissage des langues accessible et culturellement pertinent.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos éducatives pour l'apprentissage des langues

Créez des leçons de langue engageantes et efficaces avec l'AI. Créez facilement des vidéos interactives mettant en scène des personnages réalistes, des dialogues authentiques et des visuels riches pour améliorer l'apprentissage.

1
Step 1
Créez votre script ou choisissez un modèle
Commencez par rédiger le contenu de votre leçon souhaitée ou en sélectionnant un modèle préconçu. Exploitez la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour générer automatiquement des scènes vidéo à partir de votre texte.
2
Step 2
Sélectionnez des avatars AI et des voix
Améliorez votre vidéo avec des personnages réalistes. Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour jouer des scénarios et associez-les à des voix authentiques pour un dialogue naturel.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et des sous-titres intégrés
Enrichissez votre contenu avec des visuels pertinents provenant d'une bibliothèque de médias/soutien de stock. Incluez des sous-titres fermés intégrés pour soutenir la compréhension et faciliter l'acquisition de vocabulaire.
4
Step 4
Exportez et partagez votre leçon de langue
Finalisez votre vidéo de leçon de langue de qualité professionnelle. Exportez-la dans le format d'aspect souhaité pour un partage fluide sur les plateformes d'apprentissage en ligne et engagez votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des scénarios conversationnels immersifs

.

Générez des scènes de dialogue réalistes alimentées par l'AI et des conversations authentiques pour offrir une pratique linguistique immersive et pratique.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos éducatives AI pour les créateurs de contenu ?

HeyGen permet aux créateurs de contenu de devenir un créateur de vidéos éducatives AI, leur permettant de transformer des scripts en vidéos éducatives engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et une génération de voix off robuste. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et exploiter des modèles personnalisables pour simplifier votre processus de création vidéo.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos immersives pour l'apprentissage des langues ?

Oui, HeyGen est une plateforme AI efficace pour la création de vidéos immersives d'apprentissage des langues. Les utilisateurs peuvent créer des vidéos d'apprentissage conversationnel avec des scènes de dialogue alimentées par l'AI, complètes avec des dialogues naturels, et intégrer des éléments comme des leçons de grammaire et des listes de vocabulaire.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un outil efficace pour développer des vidéos éducatives en ligne ?

En tant qu'outil basé sur le web, HeyGen simplifie le développement de vidéos éducatives en ligne, en faisant un créateur de vidéos éducatives efficace pour votre stratégie de contenu. Son interface intuitive, couplée à des modèles personnalisables et des fonctionnalités de création de scènes, permet une production rapide de contenu de haute qualité.

Comment HeyGen soutient-il les équipes L&D dans la création de vidéos de formation ?

HeyGen aide considérablement les équipes L&D à produire des vidéos de formation professionnelles pour le développement des employés, l'intégration et la formation à la conformité. Avec sa génération de voix off robuste et ses capacités de formation multilingue, y compris les sous-titres et légendes automatiques, HeyGen assure une diffusion de contenu efficace et accessible.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo