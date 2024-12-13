Créateur de Vidéos d'Instruction Linguistique pour un Apprentissage Immersif

Améliorez la rétention et l'engagement linguistique. Concevez rapidement des vidéos d'instruction dynamiques avec des modèles personnalisables.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo pédagogique de 45 secondes pour des étudiants de niveau intermédiaire, démontrant des points de grammaire complexes à travers un style visuel et audio propre et professionnel. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour expliquer clairement les concepts, enrichie par des sous-titres précis pour un apprentissage renforcé.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de 60 secondes pour les passionnés de langues désireux d'obtenir des aperçus culturels, racontant une brève histoire sur une tradition culturelle. Employez les modèles et scènes diversifiés de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour créer une expérience de narration vidéo chaleureuse et illustrative, complétée par un récit engageant.
Exemple de Prompt 3
Développez un scénario de pratique conversationnelle de 30 secondes pour les apprenants avancés, en se concentrant sur un dialogue réaliste dans un cadre quotidien. Exploitez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off précise pour créer des scènes de dialogue dynamiques, alimentées par l'AI, qui aident à maîtriser la prononciation authentique et le flux conversationnel.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Instruction Linguistique

Transformez facilement votre programme linguistique en vidéos captivantes alimentées par l'AI, rendant les concepts complexes clairs et engageants pour chaque apprenant.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de leçon de langue. Notre capacité de texte à vidéo à partir de script convertira instantanément votre texte en scènes vidéo dynamiques.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Donnez vie à votre leçon en sélectionnant un avatar AI réaliste pour présenter votre instruction linguistique directement à l'écran.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off
Améliorez la clarté et la prononciation en générant une voix off naturelle dans votre langue cible choisie pour tout votre contenu pédagogique.
4
Step 4
Exportez Votre Leçon
Appliquez des sous-titres pour une accessibilité universelle puis exportez sans effort votre vidéo d'instruction linguistique complète dans le format de votre choix.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos et des clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

Produisez du contenu court captivant pour promouvoir des leçons de langue ou offrir des aperçus linguistiques rapides.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos alimentées par l'AI ?

HeyGen simplifie le processus de création vidéo en transformant vos scripts textuels en contenu vidéo professionnel généré par l'AI. Notre plateforme d'AI générative utilise une AI avancée pour produire des vidéos de haute qualité sans effort, servant d'exceptionnel générateur de vidéos AI.

HeyGen peut-il intégrer des avatars AI réalistes et des voix off personnalisées ?

Absolument, HeyGen vous permet d'intégrer des avatars AI divers et réalistes pour transmettre votre message efficacement. Ces avatars sont accompagnés de voix off naturelles, enrichissant votre narration vidéo avec un dialogue authentique et une livraison personnalisée.

Quelle documentation vidéo créative puis-je produire avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer des SOP impressionnants, une documentation vidéo complète et des vidéos tutoriels engageantes avec facilité. C'est également idéal pour créer des vidéos d'apprentissage des langues immersives, transformant des informations complexes en contenu visuel accessible.

Comment les utilisateurs peuvent-ils personnaliser leur contenu vidéo avec les fonctionnalités de HeyGen ?

HeyGen offre de vastes options de personnalisation, y compris une large gamme de modèles et la capacité de concevoir des visuels qui s'alignent avec l'identité de votre marque. Vous pouvez également appliquer des contrôles de branding pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle à travers toutes vos créations vidéo.

