Convertissez n'importe quelle vidéo portrait en un format paysage époustouflant sans effort grâce au redimensionnement avancé des ratios d'aspect et aux exportations d'HeyGen pour un partage parfait sur les réseaux sociaux.

Ciblant les créateurs de contenu qui doivent rapidement adapter des séquences verticales existantes pour des plateformes horizontales, créez une vidéo informative d'une minute. Visuellement, cette vidéo doit être élégante et démontrer un processus clair, étape par étape, avec une voix off confiante et neutre. L'objectif principal est de montrer comment la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats d'HeyGen convertit sans effort une vidéo portrait en paysage, en mettant en avant les résultats professionnels obtenus lors de l'ajustement des ratios d'aspect pour des écrans plus larges.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 1,5 minute pour les marketeurs cherchant à réutiliser du contenu vidéo sur diverses plateformes. Le style visuel doit être rapide et dynamique, utilisant des superpositions de texte à l'écran pour souligner les actions clés, accompagné d'une génération de voix off énergique. Cette vidéo illustrera efficacement comment faire pivoter et redimensionner une vidéo, démontrant l'efficacité d'HeyGen dans l'adaptation de contenu pour divers besoins.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel de 2 minutes destiné aux propriétaires de petites entreprises novices en montage vidéo, montrant la simplicité de transformer des concepts en vidéos professionnelles au format paysage. L'esthétique visuelle doit être épurée et conviviale, avec une musique de fond joyeuse et un présentateur avatar AI accessible. Cette suggestion met en avant HeyGen comme un éditeur vidéo en ligne intuitif qui facilite la création de vidéos de sortie haute résolution, rendant la création de vidéos paysage accessible à tous.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de démonstration technique de 1,5 minute pour les formateurs d'entreprise, expliquant comment générer rapidement du contenu pédagogique engageant. Le design visuel doit être moderne et simple, avec une narration vocale précise et, surtout, des sous-titres/captions automatiques pour une accessibilité accrue. Cette vidéo soulignera la puissance de la génération vidéo AI d'HeyGen dans la création de contenu soigné, garantissant que le produit final est livré dans un format MP4 universellement compatible.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéo paysage

Transformez sans effort vos vidéos verticales ou créez-en de nouvelles au format paysage parfait pour n'importe quelle plateforme, garantissant une sortie de haute qualité.

1
Step 1
Téléchargez Votre Vidéo
Commencez par télécharger votre `Vidéo à Télécharger` directement ou choisissez parmi notre `bibliothèque de médias/support de stock` pour commencer votre conversion en paysage.
2
Step 2
Sélectionnez le Ratio d'Aspect Paysage
Utilisez notre fonctionnalité de `redimensionnement des ratios d'aspect et exportations` pour `Convertir la Vidéo Portrait en Paysage` d'un simple clic, en définissant le cadre parfait.
3
Step 3
Appliquez des Ajustements
Assurez un cadrage parfait en utilisant nos outils d'`Éditeur Vidéo` pour `Redimensionner la Vidéo` ou `Recadrer la Vidéo`, optimisant les visuels pour une présentation paysage optimale.
4
Step 4
Exportez Votre Création
Finalisez votre projet et `Exportez` votre superbe vidéo paysage en utilisant notre fonctionnalité de `redimensionnement des ratios d'aspect et exportations`, recevant une `Sortie Haute Résolution` prête pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Améliorez l'Engagement en Formation avec la Vidéo AI

Améliorez l'apprentissage et la rétention en créant des vidéos de formation professionnelles au format paysage avec l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il convertir une vidéo portrait en format paysage ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéo paysage intuitif, vous permettant de convertir facilement une vidéo portrait en format paysage. Son éditeur vidéo puissant vous permet d'ajuster les ratios d'aspect, de redimensionner ou même de faire pivoter votre vidéo pour s'adapter parfaitement à diverses plateformes.

Quelles options de sortie HeyGen propose-t-il pour les vidéos redimensionnées ?

HeyGen prend en charge la sortie multi-format pour vos vidéos redimensionnées, garantissant une polyvalence pour différentes plateformes. Vous pouvez exporter votre vidéo au format MP4 standard avec une sortie haute résolution, optimisée pour le partage sur divers réseaux sociaux.

L'éditeur vidéo AI d'HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées comme le recadrage ?

Oui, l'éditeur vidéo AI d'HeyGen offre une fonctionnalité robuste, y compris la possibilité de recadrer précisément la vidéo. En tant qu'éditeur vidéo en ligne, il simplifie le processus de téléchargement de votre vidéo et de raffinement de sa composition à l'aide d'outils AI intelligents.

Les utilisateurs peuvent-ils ajouter du texte à leurs vidéos avec HeyGen ?

Absolument, l'éditeur vidéo en ligne d'HeyGen permet aux utilisateurs d'ajouter facilement du texte à leurs vidéos pour améliorer le message et le branding. Cette fonctionnalité offre un contrôle créatif pour personnaliser efficacement votre contenu.

