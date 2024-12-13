Ciblant les créateurs de contenu qui doivent rapidement adapter des séquences verticales existantes pour des plateformes horizontales, créez une vidéo informative d'une minute. Visuellement, cette vidéo doit être élégante et démontrer un processus clair, étape par étape, avec une voix off confiante et neutre. L'objectif principal est de montrer comment la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats d'HeyGen convertit sans effort une vidéo portrait en paysage, en mettant en avant les résultats professionnels obtenus lors de l'ajustement des ratios d'aspect pour des écrans plus larges.

