Créez une vidéo d'intégration de propriétaire de 45 secondes en utilisant un 'générateur de vidéo AI' qui s'adresse directement aux nouveaux locataires, les guidant à travers les règles essentielles de la propriété et les commodités. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, incorporant des graphiques clairs à l'écran et une voix off accessible. Cette vidéo, destinée aux nouveaux locataires, peut être facilement produite avec les avatars AI de HeyGen et les fonctionnalités de texte-à-vidéo à partir de script, assurant une introduction amicale et informative à leur nouveau domicile.

Générer une Vidéo