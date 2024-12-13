Générateur de Vidéo d'Intégration de Propriétaire : Simplifiez la Gestion Immobilière

Simplifiez les introductions des locataires et les visites de propriétés avec des avatars AI pour un contenu professionnel et engageant.

Créez une vidéo d'intégration de propriétaire de 45 secondes en utilisant un 'générateur de vidéo AI' qui s'adresse directement aux nouveaux locataires, les guidant à travers les règles essentielles de la propriété et les commodités. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, incorporant des graphiques clairs à l'écran et une voix off accessible. Cette vidéo, destinée aux nouveaux locataires, peut être facilement produite avec les avatars AI de HeyGen et les fonctionnalités de texte-à-vidéo à partir de script, assurant une introduction amicale et informative à leur nouveau domicile.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo immobilière de 60 secondes pour les gestionnaires de biens, présentant une visite virtuelle de la propriété, mettant en avant les caractéristiques clés et les directives des espaces communs pour les résidents potentiels. L'esthétique visuelle doit être propre et professionnelle, avec des transitions fluides et une voix autoritaire. Destinée aux résidents potentiels, cette vidéo bénéficie des modèles personnalisables de HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque et de la génération de voix off de haute qualité pour une communication claire.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'intégration engageante de 30 secondes pour les nouveaux agents immobiliers, détaillant les premières étapes de la mise en vente d'une propriété. Ce guide rapide doit être visuellement dynamique avec des coupes rapides et du texte informatif à l'écran pour maintenir l'engagement des agents, complété par une piste de fond énergique. Ciblant les nouveaux agents immobiliers, cette vidéo peut tirer parti de la bibliothèque multimédia de HeyGen pour des visuels pertinents et des sous-titres pour renforcer les informations clés.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation interne concise de 90 secondes pour une plateforme de 'générateur de vidéo d'intégration de propriétaire', expliquant comment naviguer dans le tableau de bord et créer leur première vidéo. Le design visuel doit être simple et axé sur le tutoriel, avec une narration claire et étape par étape. Destinée aux nouveaux utilisateurs de la plateforme, cette vidéo peut utiliser efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour une orientation structurelle et le texte-à-vidéo à partir de script pour une création de contenu efficace.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo d'Intégration de Propriétaire

Simplifiez l'intégration des locataires et des gestionnaires de biens avec des vidéos engageantes et professionnelles, assurant une expérience cohérente et efficace.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une variété de modèles personnalisables conçus pour l'immobilier ou l'intégration générale, offrant un démarrage rapide pour votre vidéo d'intégration de propriétaire.
2
Step 2
Collez Votre Script
Saisissez vos informations d'intégration et générez instantanément une voix off naturelle avec notre fonctionnalité de texte-à-vidéo, créant un audio professionnel pour votre contenu.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des avatars AI réalistes pour guider vos spectateurs et appliquez vos contrôles de branding pour une identité visuelle professionnelle et cohérente.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Exportez facilement votre vidéo d'intégration de propriétaire de haute qualité dans divers formats d'aspect pour une distribution fluide sur différentes plateformes et appareils.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos Immobilières et de Propriété Engagantes

Produisez rapidement des vidéos captivantes pour les annonces immobilières, les communications avec les propriétaires et le marketing sur les réseaux sociaux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos d'intégration de propriétaire et de contenu immobilier ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos d'intégration de propriétaire engageantes et des vidéos immobilières dynamiques avec des avatars AI professionnels et des modèles personnalisables. Cela garantit une expérience cohérente et de marque pour les nouveaux locataires ou les annonces immobilières, rendant votre contenu remarquable.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéo AI efficace pour les gestionnaires de biens et les agents immobiliers ?

HeyGen est un générateur de vidéo AI efficace, permettant aux gestionnaires de biens et aux agents immobiliers de produire rapidement des vidéos d'intégration de haute qualité à partir de texte. Sa capacité de texte-à-vidéo simplifie considérablement la création de contenu, permettant une communication rapide avec les clients et les parties prenantes.

Puis-je personnaliser mes vidéos d'intégration pour refléter ma marque spécifique en utilisant HeyGen ?

Absolument. HeyGen prend en charge une cohérence de marque complète, vous permettant de personnaliser vos vidéos d'intégration avec votre logo, vos couleurs de marque et des éléments spécifiques. Vous pouvez utiliser nos modèles personnalisables et notre bibliothèque multimédia pour aligner parfaitement les vidéos avec l'esthétique de votre marque.

HeyGen offre-t-il des fonctionnalités avancées comme des avatars AI et des voix off pour créer des vidéos immobilières diversifiées ?

Oui, HeyGen propose des fonctionnalités puissantes telles que des avatars AI professionnels et une génération de voix off de haute qualité, parfaites pour des vidéos immobilières diversifiées comme des visites de propriétés ou des vidéos de témoignages. Ces capacités vous permettent de produire un contenu engageant et personnalisé sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo.

