Créateur de Vidéos de Page d'Atterrissage : Augmentez les Conversions Rapidement

Maximisez l'engagement et augmentez les taux de conversion. Créez facilement des vidéos professionnelles de page d'atterrissage en utilisant la puissante fonctionnalité texte-en-vidéo de HeyGen.

Créez une vidéo convaincante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux spécialistes du marketing digital, démontrant comment HeyGen simplifie la création d'une expérience de "créateur de vidéos de page d'atterrissage" à fort taux de conversion. Le style visuel doit être lumineux et professionnel, utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour transformer rapidement le texte marketing en un récit captivant, garantissant que les spectateurs comprennent les avantages immédiats pour leurs taux de "conversion".

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 45 secondes ciblant les startups et les chefs de produit, mettant en avant la puissance des "vidéos explicatives" de HeyGen pour améliorer l'efficacité des "pages d'atterrissage vidéo". La vidéo doit avoir un style visuel épuré et moderne avec une voix off amicale et articulée, montrant comment les utilisateurs peuvent facilement exploiter les divers "Modèles et scènes" de HeyGen pour créer une présentation de produit professionnelle sans compétences de montage étendues.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo inspirante de 60 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux équipes marketing, illustrant comment le "contenu vidéo" dynamique augmente considérablement l'"engagement" sur toute présence web. Employez un style visuel vibrant et énergique avec une musique de fond entraînante, en mettant l'accent sur l'intégration transparente des "Sous-titres/captions" générés par HeyGen, ce qui garantit une portée et une accessibilité maximales même pour les spectateurs regardant en silence.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes pour les entreprises de commerce électronique et les agences de marketing, en mettant l'accent sur HeyGen comme le "créateur de vidéos" ultime pour des lancements et mises à jour de campagnes rapides. L'esthétique visuelle doit être rapide et riche en visuels, incorporant la vaste "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen pour trouver rapidement des ressources pertinentes et démontrer la facilité de création de clips marketing captivants avec des "designs personnalisables" pour diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Page d'Atterrissage

Créez sans effort un contenu vidéo percutant pour vos pages d'atterrissage avec notre plateforme intuitive, augmentant l'engagement et incitant à l'action souhaitée.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Vidéo
Commencez la création de votre vidéo de page d'atterrissage en choisissant parmi une variété de modèles professionnels et de scènes conçus pour capter l'attention et transmettre efficacement votre message.
2
Step 2
Générez des Avatars IA Engagés
Donnez vie à votre message en générant des avatars IA réalistes à partir de texte-en-vidéo, garantissant que votre contenu vidéo soit dynamique et captivant pour votre audience.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Personnalisez votre vidéo avec le logo et la palette de couleurs spécifiques à votre marque en utilisant des contrôles de marque robustes, garantissant un look cohérent et professionnel sur toutes vos pages d'atterrissage.
4
Step 4
Exportez pour une Utilisation Optimale sur Page d'Atterrissage
Finalisez votre vidéo en l'exportant dans le format et le ratio d'aspect optimaux pour une intégration transparente dans votre constructeur de page d'atterrissage, prête à améliorer l'engagement des utilisateurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages Clients

Créez des vidéos persuasives alimentées par l'IA mettant en avant des histoires de réussite de clients pour renforcer la confiance et augmenter la conversion sur vos pages d'atterrissage.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes taux de conversion de page d'atterrissage vidéo ?

HeyGen vous permet de créer un contenu vidéo captivant avec des avatars IA et une génération de texte-en-vidéo, augmentant considérablement l'engagement sur votre page d'atterrissage vidéo. En utilisant des modèles personnalisables et des appels à l'action puissants, vous pouvez optimiser pour une conversion plus élevée.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer du contenu vidéo personnalisé ?

HeyGen propose un créateur de vidéos complet avec un éditeur glisser-déposer convivial et une vaste bibliothèque de designs et de modèles personnalisables. Vous pouvez facilement générer des vidéos explicatives uniques et d'autres contenus vidéo adaptés à vos besoins spécifiques.

Les outils alimentés par l'IA de HeyGen peuvent-ils simplifier la production vidéo ?

Absolument, HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA pour simplifier l'ensemble du processus de création vidéo. Notre plateforme permet la génération de texte-en-vidéo et la génération de voix off réaliste avec des avatars IA, réduisant considérablement le temps de production tout en maximisant l'engagement.

Comment HeyGen soutient-il une image de marque cohérente dans mon contenu vidéo ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise directement dans votre contenu vidéo. Cela garantit que chaque vidéo maintient une apparence professionnelle et conforme à la marque, renforçant votre identité de marque à travers toutes les vidéos explicatives et les supports marketing.

