Générateur de vidéos pour pages d'atterrissage : Augmentez les conversions avec l'AI

Augmentez les conversions et l'engagement sans effort en utilisant les capacités de texte en vidéo à partir d'un script.

Créez une vidéo concise et percutante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital, montrant comment un générateur de vidéos pour pages d'atterrissage peut mener à des conversions plus élevées. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec une voix off confiante et claire générée à partir d'un script, soulignant la facilité d'utilisation de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour produire rapidement du contenu engageant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative engageante de 45 secondes pour les équipes marketing et les chefs de produit, démontrant comment les avatars AI peuvent améliorer leurs campagnes de marketing vidéo. Utilisez un style visuel moderne et amical, associé à une présentation audio enthousiaste d'un avatar AI qui articule clairement les avantages du produit, illustrant la puissance des avatars AI de HeyGen pour des présentations dynamiques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 60 secondes destinée aux agences et créateurs de contenu, mettant en avant la polyvalence des modèles vidéo et des éléments de marque de HeyGen pour une création de contenu rapide et cohérente. Le style visuel doit être élégant et riche visuellement, avec une musique de fond entraînante, soulignant comment les utilisateurs peuvent exploiter les nombreux modèles et scènes pour maintenir l'identité de marque sans effort.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo directe et informative de 30 secondes pour les entrepreneurs et créateurs de cours en ligne axée sur l'augmentation de la génération de leads grâce à un contenu vidéo accessible. Le design visuel doit être simple et facile à suivre, avec un ton amical et conversationnel dans la voix off, mettant spécifiquement en avant l'utilité des sous-titres/captions automatiques de HeyGen pour une portée et un engagement accrus.

Copiez le prompt

Collez dans la boîte de Création

Regardez votre vidéo prendre vie


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos pour pages d'atterrissage

Produisez rapidement des vidéos engageantes pour vos pages d'atterrissage à l'aide de l'AI, conçues pour capter l'attention et obtenir des résultats.

1
Step 1
Collez votre script ou idée
Commencez par coller votre script existant ou une brève idée pour votre vidéo de page d'atterrissage. La capacité de texte en vidéo de HeyGen convertira votre texte en une base vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou message. Ces présentateurs professionnels donneront vie à votre script avec des expressions naturelles.
3
Step 3
Appliquez des éléments de marque
Personnalisez votre vidéo en appliquant vos éléments de marque personnalisés tels que logos et couleurs. Utilisez les contrôles de marque de HeyGen pour maintenir la cohérence avec votre identité de marque.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Finalisez votre vidéo avec des fonctionnalités comme les sous-titres/captions automatiques pour une accessibilité améliorée. Exportez votre vidéo terminée, prête à être intégrée directement sur votre page d'atterrissage pour capter des leads.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux

.

Produisez sans effort des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin d'attirer les audiences cibles et les diriger directement vers vos pages d'atterrissage pour la génération de leads.



Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les pages d'atterrissage ?

HeyGen facilite la génération de pages d'atterrissage vidéo engageantes en transformant votre script en une vidéo professionnelle à l'aide d'avatars AI réalistes et de capacités avancées de texte en vidéo. Cela permet une production rapide de contenu de haute qualité sans montage complexe, simplifiant vos efforts marketing.

Quel contrôle créatif HeyGen offre-t-il pour les campagnes de marketing vidéo ?

HeyGen propose des outils créatifs robustes, y compris une large gamme de modèles vidéo, une bibliothèque multimédia complète et des éléments de marque puissants pour personnaliser vos vidéos. Vous pouvez intégrer des appels à l'action de manière fluide et contrôler chaque aspect pour aligner vos campagnes de marketing vidéo.

Puis-je facilement personnaliser les vidéos générées par HeyGen ?

Oui, HeyGen dispose d'un éditeur intuitif par glisser-déposer qui permet une personnalisation simple de vos vidéos. Vous pouvez ajuster les scènes, ajouter des médias de la bibliothèque et affiner le résultat pour correspondre parfaitement à votre vision pour des vidéos explicatives ou tout autre contenu.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour augmenter la portée et les conversions des vidéos ?

HeyGen génère automatiquement des sous-titres et des captions, rendant vos vidéos plus accessibles à un public plus large et améliorant l'engagement des spectateurs. Cette capacité, combinée à des appels à l'action efficaces, est conçue pour augmenter les conversions et soutenir vos efforts de génération de leads sur toutes les plateformes vidéo.

