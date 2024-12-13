Créez une vidéo de formation à la sécurité en laboratoire de 60 secondes destinée aux nouveaux employés et aux étudiants universitaires, démontrant l'utilisation essentielle des équipements de protection individuelle et les procédures d'urgence. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière professionnelle mais engageante, complétée par une voix off amicale et des visuels lumineux et propres, en faisant un outil éducatif efficace pour tout créateur de vidéos de sécurité en laboratoire.

Générer une Vidéo