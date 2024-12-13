Générateur de Vidéos AI : Créez des Vidéos Époustouflantes en Toute Simplicité

Transformez sans effort vos scripts en vidéos dynamiques et de haute qualité prêtes pour les réseaux sociaux, en exploitant la puissante génération de texte en vidéo.

Ciblant les créateurs de contenu et les campagnes marketing, développez une vidéo convaincante de 45 secondes présentant le lancement d'un nouveau produit. Le style visuel doit être moderne et énergique, avec des vidéos dynamiques aux couleurs vives et des coupes rapides, accompagnées d'une voix off enthousiaste. Utilisez la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement votre texte marketing en une vidéo soignée.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 30 secondes prête pour les réseaux sociaux, destinée aux propriétaires de petites entreprises, présentant un nouveau service. Le style visuel et audio doit être amical et accessible, mettant en vedette un avatar AI engageant qui présente directement les avantages clés au spectateur. Cela mettra en avant la fonctionnalité puissante des avatars AI de HeyGen pour un contenu vidéo personnalisé.
Exemple de Prompt 2
Réalisez une vidéo explicative informative de 60 secondes conçue pour les nouveaux employés, simplifiant une politique RH complexe. Maintenez un style visuel professionnel et épuré avec un texte clair à l'écran, soutenu par une voix off rassurante. Exploitez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et une compréhension facile pour tous les spectateurs, facilitant une création sans effort.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo captivante de 50 secondes pour des projets créatifs, racontant une courte histoire émotive sur le dépassement d'un défi. Le style visuel doit être cinématographique et atmosphérique, utilisant des images pour évoquer l'ambiance, complétées par une voix off émotive. Cette vidéo démontrera la génération robuste de voix off de HeyGen pour un storytelling captivant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos L D

Transformez sans effort vos idées en vidéos professionnelles et dynamiques avec notre générateur de vidéos L D, en exploitant la puissance de l'AI pour simplifier vos projets créatifs.

1
Step 1
Créez Votre Entrée Initiale
Commencez par utiliser la fonctionnalité **texte en vidéo**, où vous pouvez coller un script ou télécharger des images, formant le contenu de base pour la génération de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'**avatars AI** ou téléchargez vos propres visuels personnalisés, en personnalisant leur apparence et leurs gestes pour correspondre à votre message.
3
Step 3
Ajustez les Paramètres Vidéo
Affinez les propriétés de votre vidéo en utilisant les **Contrôles de Génération Vidéo**, en définissant la durée précise et le format d'image pour votre résultat final souhaité.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Utilisez la **Génération Rapide** pour rendre rapidement votre vidéo en haute définition, puis téléchargez-la dans des formats comme MP4, MOV ou GIF, optimisés pour les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier l'Éducation en Santé

.

Simplifiez les informations médicales complexes en vidéos claires et captivantes, améliorant la transmission éducative pour les professionnels de la santé et les patients.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos dynamiques pour mes campagnes marketing ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos dynamiques sans effort pour vos campagnes marketing en transformant des scripts en histoires visuelles engageantes grâce à la génération de vidéos AI. Exploitez nos outils pour produire du contenu vidéo de haute qualité qui capte l'attention.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour du contenu vidéo personnalisé utilisant des avatars AI ?

HeyGen permet des projets créatifs étendus avec du contenu vidéo personnalisé en utilisant des avatars AI réalistes, également appelés personnes numériques. Vous pouvez personnaliser leur apparence, leur voix et leur style de parole pour correspondre parfaitement au récit de votre marque.

HeyGen peut-il transformer des descriptions textuelles ou des images statiques en contenu vidéo engageant ?

Oui, HeyGen excelle à transformer vos descriptions textuelles en animations texte-vidéo captivantes et à convertir des images statiques en contenu vidéo dynamique. Cette capacité vous permet de créer facilement des vidéos à partir de ressources existantes.

Comment HeyGen garantit-il la qualité visuelle et le contrôle du style des vidéos AI générées ?

HeyGen garantit une qualité visuelle exceptionnelle avec des options pour une résolution 4K et un mouvement fluide à 60fps, offrant des vidéos AI de qualité professionnelle. Nos fonctionnalités robustes de contrôle du style vous permettent de maintenir une cohérence de marque et d'atteindre l'esthétique souhaitée pour chaque projet créatif.

