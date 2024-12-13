Générateur de Vidéos de Formation KYC : Simplifiez la Conformité

Créez facilement des vidéos professionnelles de formation à la conformité et de vérification d'identité. Utilisez le texte-à-vidéo pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité de la création de contenu.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une présentation de créateur de vidéo AI de 60 secondes pour les responsables RH et les chefs de département de formation, avec un style visuel moderne et engageant, des éléments animés et une voix off dynamique, mettant en avant comment les avatars AI peuvent réduire les coûts de production de contenu.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel de 1 minute sur le créateur de vidéo de vérification d'identité pour le département informatique et les analystes de sécurité, nécessitant une approche visuelle technique détaillée avec des superpositions graphiques précises et une voix neutre et explicative, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un développement rapide dans la prévention de la fraude.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo AI générative de 90 secondes pour les équipes de service client et les spécialistes de l'intégration, présentant des visuels interactifs basés sur des scénarios avec une narration amicale pour expliquer les processus d'intégration des clients, le tout généré efficacement grâce à la génération de voix off de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation KYC

Produisez rapidement des vidéos de formation KYC engageantes et conformes avec l'AI. Rationalisez votre processus de création de contenu et améliorez l'apprentissage pour la vérification d'identité.

1
Step 1
Collez Votre Script de Formation
Commencez par coller votre matériel de formation à la conformité dans l'éditeur. Notre plateforme utilise votre texte pour générer une vidéo professionnelle, en exploitant la technologie de texte-à-vidéo à partir de script.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Donnez vie à votre script en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI qui représentent le mieux votre marque, assurant une livraison claire et cohérente pour votre contenu de vérification d'identité.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents et personnalisez-la pour qu'elle corresponde aux directives de vérification d'identité de votre entreprise. Utilisez les modèles et scènes pour enrichir l'expérience d'apprentissage.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo de formation KYC et exportez-la dans le format souhaité. Notre outil facilite la création de vidéos, garantissant que votre équipe ait accès à une formation essentielle à la prévention de la fraude.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Sujets Complexes de Conformité

.

Décomposez les exigences complexes de vérification d'identité et réglementaires en vidéos AI claires et compréhensibles pour un apprentissage efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation KYC ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos AI intuitif, permettant aux utilisateurs de générer facilement des vidéos de formation KYC complètes. Il transforme les scripts en contenu de formation à la conformité engageant en utilisant des avatars AI et des fonctionnalités avancées de texte-à-vidéo, rationalisant ainsi l'ensemble du processus de création vidéo.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos AI génératives ?

HeyGen exploite une technologie vidéo AI générative avancée, permettant aux utilisateurs de produire du contenu de haute qualité sans effort. Ses principales fonctionnalités techniques incluent la conversion de texte en vidéo à partir de scripts, la génération d'avatars AI réalistes et l'offre d'une génération de voix off sophistiquée pour améliorer vos projets de vidéos de vérification d'identité.

HeyGen peut-il être utilisé pour la création de vidéos de vérification d'identité au-delà du KYC ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos de vérification d'identité polyvalent, étendant son utilité à diverses applications comme l'intégration des clients et l'éducation à la prévention de la fraude. Avec une riche bibliothèque de modèles et de scènes et des contrôles de marque robustes, HeyGen permet aux entreprises de créer un contenu vidéo diversifié adapté à leurs besoins spécifiques.

Comment HeyGen peut-il aider à réduire les coûts de production des vidéos de formation à la conformité ?

En servant de créateur de vidéos AI efficace, HeyGen réduit considérablement le temps et les ressources traditionnellement nécessaires à la création de vidéos. Il automatise de nombreuses étapes de production, de la génération d'avatars AI à la synthèse de voix off, permettant aux organisations de produire du contenu de formation à la conformité de haute qualité de manière plus abordable.

