Concevez une vidéo de 90 secondes pour les analystes techniques et les data scientists, expliquant les nuances de la mise en œuvre d'un nouveau tableau de bord KPI. Le style visuel doit être épuré, professionnel et axé sur les données, avec des graphiques et des diagrammes animés, complétés par une voix off autoritaire générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, assurant une prononciation précise des termes techniques pour une visualisation claire des données.

