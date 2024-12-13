kpi video maker transforme les données en rapports captivants

Transformez sans effort vos données KPI complexes en rapports vidéo captivants et professionnels grâce à de puissantes capacités de texte à vidéo.

Concevez une vidéo de 90 secondes pour les analystes techniques et les data scientists, expliquant les nuances de la mise en œuvre d'un nouveau tableau de bord KPI. Le style visuel doit être épuré, professionnel et axé sur les données, avec des graphiques et des diagrammes animés, complétés par une voix off autoritaire générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, assurant une prononciation précise des termes techniques pour une visualisation claire des données.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de 2 minutes destinée aux responsables marketing et aux chefs d'équipe de vente, démontrant comment assembler rapidement des vidéos de rapports KPI de routine. Adoptez une approche visuelle engageante de type infographie avec un ton amical et informatif, en tirant parti des nombreux modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création de contenu et mettre en évidence les principaux indicateurs de performance sans effort.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de résumé exécutif de 60 secondes pour les cadres dirigeants et les membres du conseil d'administration, présentant les résultats analytiques vidéo critiques et les projections futures. L'esthétique doit être soignée et percutante, avec des transitions élégantes et des visuels dynamiques, un avatar AI de HeyGen livrant la narration pour transmettre professionnalisme et autorité pour une performance améliorée.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'instruction de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux spécialistes de la saisie de données, illustrant la facilité de transformation des données brutes en rapports vidéo digestes. Le style doit être simple et didactique, avec un texte clair à l'écran et un récit concis, en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour convertir efficacement les insights de données en contenu vidéo captivant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le KPI Video Maker

Transformez des tableaux de bord KPI complexes et des données en rapports vidéo captivants à l'aide d'outils alimentés par l'AI, rationalisant le suivi des performances et la communication pour tout public.

1
Step 1
Créez votre script KPI
Commencez par saisir vos indicateurs clés de performance et votre récit. Profitez de notre capacité de texte à vidéo à partir d'un script pour convertir facilement votre contenu axé sur les données en scènes vidéo dynamiques.
2
Step 2
Sélectionnez les visuels et les modèles
Choisissez parmi une large gamme de modèles et de scènes conçus par des experts pour structurer votre rapport. Intégrez facilement des visualisations de données pertinentes comme des graphiques et des diagrammes pour améliorer la clarté.
3
Step 3
Ajoutez une présentation AI
Donnez vie à vos données en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre rapport. Personnalisez leur voix et leur style pour correspondre à votre marque, rendant vos KPI plus engageants et compréhensibles.
4
Step 4
Exportez votre rapport de marque
Appliquez les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour assurer une apparence cohérente. Ensuite, finalisez et exportez votre vidéo KPI de haute qualité dans divers formats adaptés à toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des aperçus KPI professionnels et percutants

Développez des aperçus vidéo professionnels de haute qualité de vos KPI en quelques minutes, transformant des données brutes en récits convaincants qui incitent à l'action et à la compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de rapports KPI à partir de données complexes ?

HeyGen simplifie le processus de transformation des données en rapports vidéo captivants. Profitez de nos capacités d'agent vidéo AI pour convertir vos tableaux de bord KPI et visualisations de données en vidéos claires et professionnelles, améliorant le suivi des performances.

Quelles fonctionnalités d'agent vidéo AI sont disponibles pour la génération de rapports KPI ?

HeyGen propose une technologie avancée de texte à vidéo et d'avatar AI pour rationaliser votre production de vidéos KPI. Vous pouvez générer des voix off professionnelles et intégrer dynamiquement des visuels de données, assurant une création de contenu efficace.

Puis-je personnaliser mes vidéos de rapports KPI avec des éléments de marque et des visuels de données spécifiques ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets pour intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos de rapports KPI. Utilisez nos modèles et vues personnalisées pour présenter efficacement des graphiques, des diagrammes et des visuels de données, optimisant vos analyses vidéo.

HeyGen prend-il en charge différents ratios d'aspect vidéo pour les vidéos de rapports KPI ?

Absolument. HeyGen prend en charge divers ratios d'aspect, garantissant que vos vidéos de rapports KPI sont optimisées pour toute plateforme ou écran. Nos outils de génération vidéo de bout en bout facilitent également le montage vidéo et la création de contenu efficaces.

