Créateur de vidéos de révision des KPI : Visualisez les indicateurs de performance

Transformez les indicateurs clés de performance en rapports vidéo captivants rapidement en utilisant des avatars AI pour augmenter l'engagement vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux analystes commerciaux et aux chefs d'équipe, détaillant comment HeyGen facilite l'optimisation des flux de travail dans la création de rapports vidéo. Le style visuel doit être direct et fonctionnel, guidant les spectateurs à travers un processus étape par étape avec des captures d'interface claires et une piste audio instructive. Mettez l'accent sur la facilité de génération de contenu en utilisant le texte en vidéo à partir de scripts et en utilisant des modèles et des scènes préconçus pour une production rapide.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de résumé exécutif de 2 minutes destinée aux communications d'entreprise et à la haute direction, illustrant comment des formats vidéo engageants peuvent améliorer considérablement la compréhension des indicateurs clés de performance. Le style visuel doit être soigné et refléter de solides contrôles de branding personnalisés, avec une présentation audio motivante et claire. Cette vidéo doit souligner comment l'ajout de sous-titres/captions garantit un engagement vidéo maximal et une accessibilité pour des audiences diverses.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo tutorielle concise de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs, présentant HeyGen comme un créateur de vidéos en ligne intuitif pour une visualisation rapide des données. Le ton visuel doit être énergique et professionnel, mettant en avant la convivialité de la plateforme avec une piste audio encourageante et dynamique. Montrez comment les utilisateurs peuvent facilement intégrer des visuels diversifiés à partir de la bibliothèque de médias/soutien de stock et optimiser leur production en utilisant le redimensionnement du format d'image et les exportations pour diverses plateformes sociales.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un créateur de vidéos de révision des KPI

Transformez vos données d'indicateurs clés de performance en rapports vidéo engageants sans effort, améliorant la compréhension et la communication pour votre équipe.

1
Step 1
Créez votre projet
Commencez par sélectionner un modèle professionnel ou en partant de zéro dans notre créateur de vidéos en ligne pour poser les bases de votre révision des KPI.
2
Step 2
Ajoutez vos données de KPI
Saisissez vos indicateurs clés de performance et le texte pertinent. Notre plateforme prend en charge la génération de texte en vidéo sans accroc, transformant vos points de données en récits captivants.
3
Step 3
Sélectionnez votre avatar AI
Améliorez l'engagement de votre vidéo en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre rapport de KPI, rendant vos données plus accessibles et dynamiques.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo avec des contrôles de branding personnalisés et exportez-la dans divers formats, optimisant votre flux de travail pour un partage efficace et des présentations percutantes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez rapidement les points forts de la performance

Produisez rapidement des clips vidéo concis mettant en avant les réalisations cruciales des KPI pour une communication interne ou externe efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de rapports vidéo de KPI en utilisant l'AI ?

HeyGen utilise une technologie avancée de texte en vidéo et des avatars AI pour transformer vos indicateurs clés de performance et données en rapports vidéo captivants avec un minimum d'effort. Ce processus simplifie la production vidéo en automatisant la voix off et la présentation visuelle.

HeyGen peut-il personnaliser le branding visuel de mes vidéos de métriques commerciales ?

Absolument ! HeyGen offre des contrôles de branding personnalisés robustes qui vous permettent d'incorporer le logo de votre entreprise, des palettes de couleurs spécifiques et des polices dans vos rapports vidéo. Cela garantit une identité de marque cohérente dans tout votre contenu de visualisation de données.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une création efficace de vidéos de révision des KPI ?

HeyGen propose une riche bibliothèque de modèles et de scènes personnalisables spécifiquement conçus pour la création de vidéos de révision des KPI. Les utilisateurs peuvent rapidement saisir les métriques commerciales et générer des rapports vidéo professionnels, améliorant considérablement l'optimisation des flux de travail.

HeyGen est-il un créateur de vidéos en ligne intuitif pour les utilisateurs non techniques pour créer des rapports vidéo ?

Oui, HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos en ligne accessible qui permet à quiconque de générer des rapports vidéo sophistiqués sans expérience préalable en production vidéo. Son interface conviviale simplifie les tâches complexes comme le texte en vidéo et l'ajout d'avatars AI.

