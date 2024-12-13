Générateur de vidéos de révision des KPI pour des histoires de données automatisées

Simplifiez les données complexes des KPI en rapports vidéo captivants. Utilisez nos modèles personnalisables pour créer facilement des présentations époustouflantes basées sur les données.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 30 secondes ciblant les équipes marketing et les responsables des réseaux sociaux pour mettre en avant l'efficacité marketing sur diverses plateformes. Le style visuel et audio doit être vibrant et énergique, incorporant des graphiques modernes et une voix AI dynamique, générée efficacement grâce à la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo pour convertir rapidement les données en contenu captivant.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo pédagogique de 60 secondes pour les responsables des ventes et les chefs d'équipe résumant les indicateurs de performance des ventes du mois dernier. Le style visuel doit être net et de type infographique, axé sur une présentation claire des données, avec une voix off AI motivante et claire. Améliorez l'accessibilité avec les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que tous les détails de suivi des performances soient facilement compris.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle de 40 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux chefs de département, démontrant comment générer rapidement des vidéos de révision des KPI. Le style visuel doit être moderne et convivial, avec des démonstrations d'interface faciles à comprendre, accompagnées d'une voix off AI énergique. Exploitez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour montrer la polyvalence du générateur de vidéos AI pour des besoins de création de contenu diversifiés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de révision des KPI

Transformez vos données en résumés vidéo captivants sans effort. Partagez facilement des insights, suivez les performances et stimulez l'action avec la création de vidéos alimentée par l'AI.

1
Step 1
Collez vos données KPI ou votre script
Collez simplement vos données KPI, insights clés ou un script complet dans le champ de texte. Notre fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script convertit instantanément votre entrée en une histoire visuelle.
2
Step 2
Choisissez vos visuels et modèles
Sélectionnez parmi une large gamme de modèles personnalisables adaptés aux présentations de données. Améliorez votre vidéo en ajoutant des médias pertinents ou des avatars AI pour représenter efficacement vos données.
3
Step 3
Ajoutez une voix off et des ajustements
Donnez vie à votre révision des KPI avec une génération de voix off professionnelle dans diverses voix et langues. Affinez davantage votre vidéo avec des sous-titres et de la musique de fond pour garantir clarté et engagement.
4
Step 4
Exportez et partagez vos insights
Une fois votre vidéo terminée, utilisez nos options de redimensionnement et d'exportation de format pour la télécharger dans le format souhaité. Partagez vos insights basés sur les données pour améliorer le suivi des performances et la prise de décision éclairée.

Cas d'Utilisation

Rationalisez les mises à jour de données

Produisez rapidement des mises à jour vidéo concises et captivantes pour partager des insights KPI à travers les équipes ou avec les parties prenantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de génération de vidéos de révision des KPI ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI intuitif, vous permettant de transformer des données brutes en vidéos de présentation de KPI captivantes sans effort. Nos capacités de transformation de texte en vidéo et nos modèles personnalisables vous aident à transmettre clairement des insights basés sur les données, améliorant le suivi des performances et les réunions de révision.

Quelles fonctionnalités alimentées par l'AI HeyGen offre-t-il pour créer du contenu engageant ?

HeyGen est un outil avancé alimenté par l'AI qui fournit des avatars AI réalistes et des voix off AI de haute qualité, directement à partir de votre script. Cette fonctionnalité de transformation de texte en vidéo simplifie considérablement la création de contenu, vous aidant à produire des vidéos professionnelles rapidement et efficacement.

HeyGen est-il une plateforme conviviale pour générer du contenu vidéo diversifié ?

Absolument, HeyGen propose une interface conviviale conçue pour un montage vidéo et une création de contenu faciles, même pour les débutants. Avec une riche bibliothèque de modèles et de scènes personnalisables, vous pouvez rapidement produire une large gamme de vidéos adaptées à vos besoins spécifiques.

HeyGen peut-il aider à améliorer l'efficacité des présentations de performance des ventes ?

Oui, HeyGen est un excellent générateur de vidéos de présentation de KPI pour améliorer les revues de performance des ventes et les rapports d'efficacité marketing. Vous pouvez créer des vidéos dynamiques avec des avatars AI et des sous-titres/captions automatiques pour mettre en évidence clairement les indicateurs clés et les stratégies.

