Créez des vidéos engageantes avec notre créateur de vidéos de transfert de connaissances

Rationalisez l'intégration avec des avatars IA pour créer rapidement et efficacement des vidéos de formation professionnelles et engageantes.

Créez une vidéo explicative d'une minute à destination des responsables RH et des responsables de la formation et du développement, montrant comment intégrer rapidement les nouvelles recrues grâce à des vidéos de transfert de connaissances alimentées par l'IA. Le style visuel doit être professionnel et accueillant, avec un avatar IA amical expliquant les principales politiques et outils de l'entreprise, tandis qu'une voix off claire et engageante générée par HeyGen guide le spectateur tout au long du processus. Cette vidéo exploitera efficacement les avatars IA et la génération de voix off de HeyGen pour rationaliser l'intégration.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour le support informatique et les formateurs techniques, détaillant une nouvelle mise à jour logicielle ou une procédure système sous forme de vidéo de formation IA. Le style visuel doit être précis et étape par étape, utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer des démonstrations dynamiques, complétées par des sous-titres précis pour garantir la clarté. L'audio doit être une voix off IA directe et autoritaire, rendant les informations complexes facilement digestibles pour une base de connaissances vidéo.
Exemple de Prompt 2
Développez un briefing de communication interne de 45 secondes pour les chefs d'équipe mondiaux et les responsables des communications internes, visant à améliorer les communications internes en partageant une mise à jour de l'entreprise avec un support multilingue. Cette vidéo doit avoir un style visuel dynamique et de marque, utilisant divers modèles et scènes de la bibliothèque de HeyGen, associés à la génération de voix off en plusieurs langues pour atteindre efficacement les équipes à distance. L'objectif est de fournir des mises à jour rapides et engageantes accessibles dans le monde entier.
Exemple de Prompt 3
Construisez une vidéo "comment faire" de 2 minutes pour les responsables du support client et les chefs de produit, illustrant une fonctionnalité avancée d'un produit pour faciliter la gestion des connaissances au sein de l'intégration des applications de support client. Le style visuel de la vidéo doit être clair, concis et orienté vers la résolution de problèmes, intégrant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer la compréhension. Assurez-vous que le produit final est optimisé pour différentes plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour s'intégrer parfaitement dans toute base de connaissances vidéo.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos de transfert de connaissances

Créez sans effort des vidéos de transfert de connaissances engageantes et informatives alimentées par l'IA pour rationaliser l'intégration, améliorer les communications internes et faciliter la gestion des connaissances dans votre organisation.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par entrer vos connaissances dans l'éditeur de texte en vidéo à partir d'un script. Notre plateforme transforme votre texte en une vidéo dynamique, garantissant que votre message est clair et complet pour un partage efficace des connaissances.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour représenter votre marque et délivrer votre contenu. Ces porte-paroles IA améliorent l'engagement et rendent vos vidéos de formation IA plus professionnelles et accessibles.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et une voix off
Améliorez votre vidéo de transfert de connaissances en incorporant des enregistrements d'écran pour les démonstrations, des médias pertinents de notre bibliothèque, et utilisez une génération de voix off de haute qualité pour parfaire la narration.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre création en ajoutant des sous-titres professionnels pour l'accessibilité. Ensuite, exportez facilement votre vidéo polie dans divers redimensionnements et exportations de rapport d'aspect, prête à être partagée avec votre équipe ou votre base de connaissances.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les informations complexes

Transformez facilement des concepts complexes en vidéos IA claires et digestes, améliorant la compréhension et l'accessibilité pour tous les apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il utiliser l'IA pour créer des vidéos de transfert de connaissances professionnelles ?

HeyGen utilise des avatars IA avancés et un puissant générateur de texte en vidéo gratuit pour produire sans effort des vidéos de transfert de connaissances de haute qualité alimentées par l'IA. Les utilisateurs peuvent simplement entrer leur script, et le porte-parole IA de HeyGen délivrera un contenu engageant avec des voix off de qualité studio, idéal pour un partage efficace des connaissances.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité et la portée des vidéos ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes telles qu'un générateur de sous-titres IA et un support multilingue, garantissant que vos vidéos d'instruction sont accessibles à un public mondial. Pour une distribution plus large, les vidéos peuvent être facilement partagées via un lien vidéo partageable ou intégrées directement dans vos plateformes existantes.

HeyGen peut-il transformer des supports d'instruction existants en vidéos dynamiques générées par l'IA ?

Absolument, HeyGen simplifie la conversion de contenus existants tels que PowerPoint en vidéo ou PDF en vidéo, avec des capacités d'enregistrement d'écran intégrées. Cela vous permet de créer rapidement des vidéos professionnelles à partir de votre documentation actuelle, améliorant ainsi votre base de connaissances vidéo.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque et la personnalisation dans toutes les vidéos générées par l'IA ?

HeyGen offre des éléments de marque complets, vous permettant de personnaliser vos vidéos avec des logos, des couleurs de marque et des scènes vidéo personnalisables uniques. Cela garantit que chaque vidéo générée par l'IA maintient votre identité d'entreprise, rendant vos communications internes et vidéos de formation distinctement vôtres.

