Produisez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour le support informatique et les formateurs techniques, détaillant une nouvelle mise à jour logicielle ou une procédure système sous forme de vidéo de formation IA. Le style visuel doit être précis et étape par étape, utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer des démonstrations dynamiques, complétées par des sous-titres précis pour garantir la clarté. L'audio doit être une voix off IA directe et autoritaire, rendant les informations complexes facilement digestibles pour une base de connaissances vidéo.
Développez un briefing de communication interne de 45 secondes pour les chefs d'équipe mondiaux et les responsables des communications internes, visant à améliorer les communications internes en partageant une mise à jour de l'entreprise avec un support multilingue. Cette vidéo doit avoir un style visuel dynamique et de marque, utilisant divers modèles et scènes de la bibliothèque de HeyGen, associés à la génération de voix off en plusieurs langues pour atteindre efficacement les équipes à distance. L'objectif est de fournir des mises à jour rapides et engageantes accessibles dans le monde entier.
Construisez une vidéo "comment faire" de 2 minutes pour les responsables du support client et les chefs de produit, illustrant une fonctionnalité avancée d'un produit pour faciliter la gestion des connaissances au sein de l'intégration des applications de support client. Le style visuel de la vidéo doit être clair, concis et orienté vers la résolution de problèmes, intégrant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer la compréhension. Assurez-vous que le produit final est optimisé pour différentes plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour s'intégrer parfaitement dans toute base de connaissances vidéo.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment fonctionne le créateur de vidéos de transfert de connaissances
Créez sans effort des vidéos de transfert de connaissances engageantes et informatives alimentées par l'IA pour rationaliser l'intégration, améliorer les communications internes et faciliter la gestion des connaissances dans votre organisation.
Cas d'Utilisation
Créez des cours de formation et du contenu éducatif.
Produisez rapidement des cours de formation étendus et des vidéos éducatives pour diffuser efficacement les connaissances à un public mondial.
Améliorez l'engagement dans le transfert de connaissances.
Utilisez l'IA pour créer des vidéos de transfert de connaissances dynamiques et interactives qui améliorent considérablement l'engagement et la rétention d'informations.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il utiliser l'IA pour créer des vidéos de transfert de connaissances professionnelles ?
HeyGen utilise des avatars IA avancés et un puissant générateur de texte en vidéo gratuit pour produire sans effort des vidéos de transfert de connaissances de haute qualité alimentées par l'IA. Les utilisateurs peuvent simplement entrer leur script, et le porte-parole IA de HeyGen délivrera un contenu engageant avec des voix off de qualité studio, idéal pour un partage efficace des connaissances.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité et la portée des vidéos ?
HeyGen propose des fonctionnalités robustes telles qu'un générateur de sous-titres IA et un support multilingue, garantissant que vos vidéos d'instruction sont accessibles à un public mondial. Pour une distribution plus large, les vidéos peuvent être facilement partagées via un lien vidéo partageable ou intégrées directement dans vos plateformes existantes.
HeyGen peut-il transformer des supports d'instruction existants en vidéos dynamiques générées par l'IA ?
Absolument, HeyGen simplifie la conversion de contenus existants tels que PowerPoint en vidéo ou PDF en vidéo, avec des capacités d'enregistrement d'écran intégrées. Cela vous permet de créer rapidement des vidéos professionnelles à partir de votre documentation actuelle, améliorant ainsi votre base de connaissances vidéo.
Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque et la personnalisation dans toutes les vidéos générées par l'IA ?
HeyGen offre des éléments de marque complets, vous permettant de personnaliser vos vidéos avec des logos, des couleurs de marque et des scènes vidéo personnalisables uniques. Cela garantit que chaque vidéo générée par l'IA maintient votre identité d'entreprise, rendant vos communications internes et vidéos de formation distinctement vôtres.