Imaginez créer une vidéo explicative dynamique de 30 secondes, destinée aux entrepreneurs en herbe, qui illustre avec éclat les avantages d'un nouveau produit grâce à une typographie cinétique dynamique. Le style visuel doit être moderne et énergique, complété par une bande-son électronique optimiste. Profitez de la puissante fonction de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour animer votre message sans effort, transformant vos idées en une présentation de texte animé soignée prête pour n'importe quelle plateforme.

