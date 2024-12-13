Kids Video Maker: Unleash Creativity with Ease

Donnez du pouvoir aux jeunes créateurs avec un éditeur vidéo glisser-déposer pour enfants, incluant des introductions personnalisables et une vaste bibliothèque libre de droits.

588/2000

Explorer des exemples

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

un collage d'images avec une qui dit maîtriser le marketing sur les réseaux sociauxun collage d'images avec une qui dit maîtriser le marketing sur les réseaux sociaux

Tu n'aimes pas le résultat ?
Essaie l'une de ces commandes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Indication 1
Dans cette vidéo de 60 secondes, les enfants de 8 à 14 ans peuvent plonger dans le monde de la production vidéo avec le créateur de vidéos pour enfants HeyGen. Le récit suit un groupe d'amis qui découvrent une bibliothèque magique pleine de musique et d'effets sonores libres de droits. Avec des introductions personnalisables et des avatars IA, ils donnent vie à leurs histoires. Le style visuel est dynamique et coloré, avec une bande sonore animée qui maintient l'énergie à un niveau élevé. Ce message est parfait pour les jeunes cinéastes impatients d'expérimenter avec la narration.
Indication 2
Créez un court métrage animé de 30 secondes où les enfants de 5 à 10 ans peuvent exprimer leur créativité en utilisant la fonction de création de vidéos pour enfants de HeyGen. L'histoire tourne autour d'une journée dans la vie d'un personnage de dessin animé, prenant vie avec des textes animés et une génération de voix off. Le style visuel est caricatural et éclatant, avec une mélodie joyeuse qui complète le thème ludique. Cette stimulation encourage les jeunes à explorer les possibilités de l'animation et du doublage de manière amusante et attrayante.
Indication 3
Dans cette vidéo de 45 secondes, les enfants de 7 à 13 ans sont invités à explorer les merveilles de la nature à l'aide des outils de production vidéo pour enfants de HeyGen. Le récit les emmène en voyage à travers une forêt numérique, où ils peuvent utiliser la fonction de conversion de texte en vidéo à partir du scénario pour narrer leurs découvertes. Le style visuel est réaliste mais enchanteur, avec une bande sonore apaisante qui améliore le récit. Ce message est idéal pour les enfants intéressés par les documentaires sur la nature et la création de contenu éducatif.
step previewstep preview
Copier le message
step previewstep preview
Colle dans le cadre de Création
step previewstep preview
Regarde comment ta vidéo prend vie
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA en action

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de Vidéo Native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Objectif

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Critiques

Comment fonctionne le Créateur de Vidéos pour Enfants

Créez facilement des vidéos attrayantes et amusantes pour enfants en utilisant notre éditeur vidéo intuitif spécialement conçu pour les jeunes créateurs.

1
Step 1
Créer avec la simplicité du glisser-déposer
Commencez le voyage de création de vidéos pour vos enfants en utilisant notre interface intuitive de glisser-déposer. Cette fonctionnalité permet aux enfants d'organiser facilement des clips vidéo, des images et de l'audio, rendant le processus de montage à la fois amusant et éducatif.
2
Step 2
Choisis parmi des modèles de vidéo
Choisissez parmi une variété de modèles de vidéos créatives conçus pour les enfants. Ces modèles offrent un excellent point de départ, aidant les jeunes créateurs à structurer leurs vidéos facilement et avec confiance.
3
Step 3
Ajoute des Textes Animés pour t'Amuser
Améliorez vos vidéos en ajoutant des textes animés. Cette fonction permet aux enfants d'exprimer leur créativité en personnalisant des animations de texte, rendant leurs vidéos plus attrayantes et dynamiques.
4
Step 4
Appliquer des intros personnalisables
Donnez à vos vidéos une touche professionnelle en appliquant des introductions personnalisables. Les enfants peuvent personnaliser ces introductions pour qu'elles correspondent au thème de leur vidéo, préparant ainsi la scène pour une expérience de visionnage excitante.

Cas d'utilisation

HeyGen stimule la créativité dans la production de vidéos pour enfants avec ses outils intuitifs, facilitant la création de vidéos destinées aux enfants grâce à des fonctionnalités telles que le glisser-déposer, les textes animés et les présentations personnalisables.

Revivez des événements historiques avec une narration en vidéo renforcée par l'IA

.

Use HeyGen to create educational videos that make history fun and accessible for kids through creative storytelling.

background image

Questions Fréquentes

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos attrayantes pour les enfants ?

HeyGen propose un créateur de vidéos pour enfants facile à utiliser avec une fonctionnalité de glisser-déposer, te permettant de créer des vidéos attrayantes avec aisance. Avec des caractéristiques telles que des textes animés et des intros personnalisables, tu peux donner vie à tes idées créatives sans effort.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un éditeur vidéo approprié pour les enfants ?

HeyGen est conçu dans un esprit de simplicité, ce qui en fait un éditeur vidéo idéal pour les enfants. Son interface intuitive et ses modèles de vidéos permettent aux jeunes créateurs de produire des vidéos d'aspect professionnel sans avoir besoin de connaissances techniques.

Puis-je utiliser la bibliothèque libre de droits d'auteur de HeyGen pour la production de vidéos pour enfants ?

Oui, HeyGen offre un accès à une vaste bibliothèque sans droits d'auteur, garantissant que vous disposiez d'une grande variété de médias pour améliorer la production vidéo de vos enfants. Cette fonctionnalité permet une liberté créative sans se soucier des problèmes de licence.

HeyGen propose-t-il des outils pour ajouter des textes animés à des vidéos pour enfants ?

Bien sûr, HeyGen comprend des outils pour ajouter des textes animés, ce qui peut rendre les vidéos de vos enfants plus dynamiques et attrayantes. Cette fonctionnalité est parfaite pour mettre en valeur des messages importants ou ajouter des éléments amusants à votre contenu.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo