Créez une vidéo récapitulative engageante de 60 secondes pour les professionnels de la tech et les investisseurs pressés, mettant en avant les annonces les plus marquantes d'une récente conférence. Le style visuel doit être moderne et énergique, avec des transitions dynamiques et un texte clair à l'écran, accompagné d'une bande sonore d'entreprise entraînante. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour convertir rapidement vos points clés en un récit visuel captivant, garantissant des récapitulatifs percutants qui résonnent avec votre public.

