Cas d'utilisation

HeyGen révolutionne l'expérience de création de vidéos karaoké en offrant des outils qui synchronisent la musique et le texte de manière impeccable, permettant la création de vidéos karaoké de haute qualité en Full HD avec des paroles synchronisées et des éléments créatifs tels que des images d'arrière-plan et des écrans de titre.