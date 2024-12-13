Créateur de Vidéos Tutoriels Kanban : Créez Plus Vite & Plus Intelligemment

Simplifiez votre flux de travail et délivrez des insights clairs en gestion de projet. Générez facilement des vidéos soignées avec des avatars AI réalistes pour des tutoriels professionnels et engageants.

Créez une vidéo introductive de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, démontrant les principes fondamentaux d'un tableau Kanban pour optimiser leur flux de travail. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant des graphiques clairs et concis et une voix off dynamique et informative. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour délivrer l'explication, ajoutant une touche professionnelle et engageante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle de 60 secondes pour les chefs de projet cherchant à rationaliser leur gestion des tâches à l'aide d'un outil Kanban numérique. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et moderne, avec des transitions rapides et des textes en surbrillance à l'écran, complétés par une voix confiante et autoritaire. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour produire efficacement le contenu narratif.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo d'inspiration rapide de 30 secondes pour les créateurs de contenu, illustrant comment les principes Kanban peuvent révolutionner leur flux de production vidéo et leur gestion de projet globale. Employez un style visuel créatif et énergique avec des couleurs vives et une bande sonore rythmée. Incorporez des visuels captivants de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir la narration.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo pédagogique de 90 secondes conçue pour les éducateurs et formateurs, détaillant comment utiliser efficacement Kanban pour divers modules d'apprentissage. Le style visuel doit être éducatif et accessible, avec des exemples clairs et un ton audio amical et encourageant. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour assurer une narration cohérente et de haute qualité tout au long du processus de création de tutoriels Kanban.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Tutoriels Kanban

Rationalisez votre flux de production vidéo et expliquez clairement des concepts complexes de gestion de projet avec une vidéo tutorielle Kanban engageante, propulsée par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Commencez par rédiger le contenu de votre tutoriel Kanban. Collez votre script dans HeyGen pour exploiter sa capacité de texte-à-vidéo à partir de script, simplifiant ainsi votre flux de production vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour narrer vos explications de tableau Kanban. Personnalisez leur apparence et leur voix pour engager efficacement votre audience.
3
Step 3
Appliquez un Branding et des Visuels Personnalisés
Intégrez votre logo, vos couleurs de marque, et ajoutez des médias pertinents de la bibliothèque de stock pour illustrer les concepts Kanban. Utilisez des modèles personnalisables pour assurer une présentation professionnelle de l'outil Kanban numérique.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Optimisée
Finalisez votre vidéo en révisant la voix off générée et les sous-titres. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect pour adapter votre tutoriel Kanban à diverses vidéos et plateformes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des Conseils Kanban sur les Réseaux Sociaux

.

Créez et partagez facilement des vidéos courtes et engageantes et des extraits des meilleures pratiques Kanban pour les plateformes sociales.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels Kanban ?

HeyGen agit comme un puissant "créateur de vidéos tutoriels Kanban" en permettant une "génération de vidéos de bout en bout". Vous pouvez facilement transformer des scripts en vidéos engageantes en utilisant des "avatars AI" réalistes et une "génération de voix off" intégrée, simplifiant ainsi l'ensemble de votre "flux de production vidéo".

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour expliquer visuellement les concepts de tableau Kanban ?

HeyGen propose des "modèles personnalisables" et une fonctionnalité de "texte-à-vidéo à partir de script" pour expliquer clairement les concepts de "tableau Kanban". Vous pouvez également utiliser le "redimensionnement des ratios d'aspect" pour optimiser votre contenu pour diverses plateformes, y compris les "vidéos sur les réseaux sociaux".

HeyGen aide-t-il avec le "flux de production" vidéo pour le contenu de "gestion de projet" ?

Oui, HeyGen améliore considérablement le "flux de production" vidéo pour le contenu de "gestion de projet" en automatisant des étapes clés comme la "génération de script" et la "génération de voix off". Cela permet aux équipes de se concentrer davantage sur le contenu et moins sur le "montage vidéo" complexe, agissant comme un "outil Kanban numérique" efficace pour les tâches vidéo.

Est-il possible d'adapter les vidéos HeyGen pour diverses plateformes et audiences ?

Absolument, HeyGen vous permet de personnaliser vos vidéos avec des fonctionnalités comme le "redimensionnement des ratios d'aspect" pour différentes plateformes, y compris des "vidéos dédiées aux réseaux sociaux". Vous pouvez également appliquer l'identité de votre marque grâce aux "contrôles de branding" et utiliser des "modèles personnalisables" pour assurer cohérence et engagement.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo