Créez une vidéo explicative vibrante de 45 secondes pour les élèves du primaire, conçue pour simplifier l'apprentissage du cycle de l'eau. Le style visuel doit être animé de manière éclatante avec des avatars IA amicaux illustrant chaque étape, complété par une voix off joyeuse générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative convaincante de 60 secondes pour les professeurs de sciences du collège, expliquant les principes de la respiration cellulaire. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour une présentation professionnelle de style infographique, en convertissant un script détaillé en vidéo via la fonctionnalité de texte à vidéo, garantissant un contenu clair et engageant.
Exemple de Prompt 2
Générez une vidéo tutorielle rapide de 30 secondes destinée aux parents d'élèves K-12, démontrant comment accéder et naviguer sur le nouveau portail d'apprentissage en ligne de l'école. Cette vidéo explicative doit présenter des visuels clairs étape par étape et utiliser les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité, rendant le processus simple et facile à suivre.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo animée concise de 50 secondes ciblant les lycéens, qui sert de vitrine pour le générateur de vidéos IA, décomposant les bases de l'intelligence artificielle de manière engageante. Le style visuel doit être moderne et dynamique, incorporant des médias pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer simplement des idées complexes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives K-12

Produisez facilement des vidéos éducatives engageantes et efficaces pour les élèves K-12 avec notre générateur de vidéos IA intuitif, simplifiant les sujets complexes et améliorant la compréhension des élèves.

1
Step 1
Créer à partir d'un Modèle
Commencez votre projet en sélectionnant un modèle de vidéo explicative, fournissant une structure prête à l'emploi pour votre contenu éducatif K-12.
2
Step 2
Sélectionner des Avatars IA
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA pour être vos présentateurs virtuels, ajoutant un élément dynamique et accessible à vos leçons.
3
Step 3
Ajouter des Voix Off IA
Améliorez l'engagement en ajoutant des voix off IA naturelles pour narrer votre vidéo explicative, rendant les sujets complexes faciles à comprendre.
4
Step 4
Appliquer des Sous-titres et Partager
Appliquez automatiquement des sous-titres/captions à votre vidéo pour une meilleure accessibilité, puis partagez facilement vos vidéos éducatives finalisées avec les élèves.

Simplifier les Sujets Complexes K-12

Simplifiez les sujets complexes K-12 et donnez vie aux concepts abstraits en utilisant une narration vidéo IA engageante.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos explicatives K-12 ?

HeyGen permet aux éducateurs de créer facilement des vidéos explicatives K-12 captivantes en utilisant une technologie avancée de générateur de vidéos IA. Profitez de modèles de vidéos explicatives personnalisables et d'avatars IA réalistes pour simplifier l'apprentissage et rendre le contenu éducatif plus engageant pour les élèves.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la production de vidéos éducatives ?

HeyGen simplifie la production de vidéos avec des fonctionnalités intuitives comme la conversion de texte en vidéo à partir de scripts et les voix off IA. Son éditeur glisser-déposer convivial et ses sous-titres/captions automatiques réduisent considérablement le temps de création pour toutes vos vidéos éducatives.

HeyGen est-il adapté pour générer des vidéos animées à partir d'un script créatif ?

Absolument ! HeyGen est idéal pour l'expression créative, vous permettant de générer diverses vidéos animées directement à partir de votre script. Utilisez la Création de Vidéos Native par Prompt pour apporter des styles visuels uniques, y compris des vidéos tableau blanc, à votre contenu éducatif.

HeyGen peut-il aider à simplifier des sujets complexes pour les élèves avec des aides visuelles ?

Oui, HeyGen est conçu pour simplifier l'apprentissage en transformant des informations complexes en vidéos explicatives visuellement engageantes. Avec des avatars IA et une riche bibliothèque de médias, vous pouvez créer des vidéos éducatives dynamiques qui captivent les élèves et améliorent la compréhension.

