Créateur de Vidéos Structurées : Rapports d'Actualités AI Rapides

Créez facilement des rapports d'actualités structurés. Notre créateur de vidéos structurées utilise le texte-à-vidéo à partir d'un script pour simplifier la production.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 60 secondes conçue pour simplifier un concept complexe pour les propriétaires de petites entreprises à la recherche de solutions innovantes. Le style visuel doit être épuré et professionnel, incorporant du texte animé et une voix calme et informative. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer efficacement le contenu écrit en visuels attrayants, en assurant la clarté avec des sous-titres/captions automatiques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo sociale de 45 secondes dynamique destinée aux créateurs de contenu en herbe, présentant une 'journée dans la vie' d'un entrepreneur numérique. Le style visuel doit être lumineux, engageant et moderne, accompagné d'une musique de fond énergique. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un contenu d'apparence professionnelle, en puisant dans sa bibliothèque de médias/stock pour des séquences b-roll.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de démonstration concise de 30 secondes mettant en avant la puissance de l'IA dans la création de contenu pour les utilisateurs potentiels de HeyGen explorant de nouveaux outils. Le style visuel doit être élégant et axé sur l'interface utilisateur, démontrant la facilité d'utilisation, accompagné d'une voix explicative précise. Mettez en avant les avatars AI de HeyGen pour donner vie à un script statique, puis ajustez facilement le redimensionnement et les exports pour divers plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Structurées

Créez facilement des vidéos de style actualités captivantes avec un contenu structuré, des avatars AI et des visuels professionnels, transformant le texte en rapports soignés en quelques minutes.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script journalistique directement dans l'éditeur de HeyGen. Notre technologie de texte-à-vidéo AI traitera votre contenu, formant la base de votre rapport vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour agir en tant que reporter ou narrateur à l'écran, assurant une présentation professionnelle et engageante de votre histoire d'actualités.
3
Step 3
Appliquez des Visuels et Modèles
Appliquez un modèle vidéo approprié et intégrez des actifs de stock pertinents de notre bibliothèque de médias pour soutenir visuellement votre narration, créant une vidéo d'actualités dynamique et informative.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Rapport
Laissez l'AI de HeyGen générer des voix off naturelles et des sous-titres précis pour votre rapport. Une fois terminé, exportez votre vidéo dans divers ratios d'aspect, prête pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez des Vidéos Explicatives Complexes

Créez facilement des vidéos explicatives pour des sujets journalistiques complexes, décomposant des informations complexes en contenu clair, engageant et facile à comprendre.

background image

Questions Fréquemment Posées

Quelle est l'approche de HeyGen pour la génération de vidéos AI pour le contenu créatif ?

HeyGen révolutionne la génération de vidéos AI en permettant aux utilisateurs de transformer facilement des scripts textuels en vidéos dynamiques avec des avatars AI réalistes et des voix off polyvalentes. Cette capacité de texte-à-vidéo AI permet une création de contenu efficace dans diverses applications créatives.

HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos d'actualités ou pour des vidéos explicatives ?

Absolument, HeyGen sert de puissant créateur de vidéos d'actualités, idéal pour créer des rapports d'actualités engageants ou des vidéos explicatives détaillées. Ses outils robustes et ses nombreux modèles de vidéos facilitent la création de contenu complète, y compris l'intégration fluide d'actifs de stock et de sous-titres automatisés.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen propose une riche suite de fonctionnalités créatives, y compris des avatars AI réalistes et un éditeur intuitif de glisser-déposer pour une personnalisation sans effort. Les utilisateurs peuvent exploiter une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos et des contrôles de marque puissants pour garantir une production vidéo professionnelle et unique.

Comment HeyGen améliore-t-il le flux de travail de création de contenu ?

HeyGen simplifie le flux de travail de création de contenu en permettant aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos pour les réseaux sociaux directement à partir de scripts, avec une génération de voix off naturelle. Il prend également en charge le redimensionnement flexible des ratios d'aspect pour une compatibilité optimale avec les plateformes et des exports faciles.

