créateur de vidéos de processus conjoints : Simplifiez la Création Vidéo

Générez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux grâce à notre fonctionnalité innovante de texte-à-vidéo à partir du script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel technique de 90 secondes pour les équipes marketing, présentant HeyGen comme un "éditeur vidéo AI" avancé pour des opérations de "fusion de vidéos" sans faille. Utilisez un style visuel dynamique avec des vues en écran partagé illustrant l'interface utilisateur de la plateforme, tandis qu'un avatar AI délivre des instructions calmes et informatives. La vidéo doit également intégrer des sous-titres pour garantir l'accessibilité et renforcer les étapes techniques clés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une démonstration de produit complète de 2 minutes destinée aux créateurs de contenu professionnels, mettant en avant la polyvalence de HeyGen en tant qu'"éditeur vidéo" robuste qui gère sans effort les exigences diverses de "ratio d'aspect et de résolution". Le style visuel sera soigné, avec des coupes rapides et des enregistrements d'écran professionnels, accompagnés d'une voix off enthousiaste et engageante. Utilisez divers modèles et scènes pour montrer les possibilités créatives et la gamme complète d'options de redimensionnement et d'exportation de ratio d'aspect de la plateforme.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de conseils rapides de 45 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux, axée sur la création efficace de contenu engageant avec le "créateur de compilation vidéo" de HeyGen pour un "rendu ultra-rapide". Le style visuel doit être rapide et dynamique, affichant divers formats de sortie, accompagné d'une voix off percutante et énergique. Utilisez efficacement la bibliothèque de médias/stock pour assembler rapidement des clips, guidés par des entrées de texte-à-vidéo à partir du script pour transmettre des conseils pour une génération rapide de contenu.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Processus Conjoints

Rationalisez votre création vidéo de bout en bout. Combinez divers éléments sans effort pour produire des vidéos de qualité professionnelle avec un outil en ligne intuitif.

Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez de Zéro
Commencez votre projet en choisissant parmi une large gamme de modèles professionnels et de scènes conçus pour divers cas d'utilisation, ou commencez avec une toile vierge pour construire votre vision en tant que créateur de vidéos.
Step 2
Ajoutez Votre Contenu avec l'AI
Intégrez votre script, puis utilisez le texte-à-vidéo à partir du script pour générer automatiquement des segments vidéo engageants, se transformant en un éditeur vidéo AI. Téléchargez vos propres médias ou choisissez parmi notre vaste bibliothèque de stock.
Step 3
Améliorez Vos Éléments Vidéo
Donnez vie à votre vidéo en ajoutant un avatar AI pour présenter votre message, définissant un créateur de vidéos de processus conjoints. Affinez davantage vos scènes avec des transitions dynamiques et un branding personnalisé.
Step 4
Exportez et Partagez Votre Chef-d'œuvre
Une fois votre vidéo parfaite, téléchargez-la facilement dans la résolution souhaitée et redimensionnement et exportation de ratio d'aspect pour un partage sans faille sur toutes vos plateformes, complétant votre expérience de créateur de compilation vidéo.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Publicités Vidéo Performantes

Développez des publicités efficaces en fusionnant efficacement divers actifs vidéo en campagnes convaincantes et à fort taux de conversion.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de combinaison de clips vidéo ?

HeyGen fonctionne comme un fusionneur de vidéos intuitif, permettant aux utilisateurs de combiner facilement plusieurs clips vidéo en un seul projet cohérent. Son éditeur glisser-déposer simplifie la création d'une compilation vidéo, en faisant un outil en ligne efficace pour une intégration de contenu sans faille.

Quelles fonctionnalités avancées d'éditeur vidéo AI sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen est un puissant éditeur vidéo AI qui exploite l'intelligence artificielle de pointe pour transformer la création vidéo. Il offre des avatars AI, la génération de texte-à-vidéo à partir du script, la génération avancée de voix off, et des sous-titres automatiques pour améliorer vos projets avec facilité.

HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux de manière efficace ?

Absolument ! HeyGen est un créateur de vidéos polyvalent équipé d'une large gamme de modèles spécifiquement conçus pour diverses plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez facilement ajuster le ratio d'aspect et la résolution pour vous assurer que votre contenu est parfaitement optimisé pour n'importe quel canal de réseaux sociaux.

HeyGen garantit-il un rendu ultra-rapide pour les projets vidéo ?

HeyGen est conçu comme un outil en ligne optimisé pour offrir un rendu ultra-rapide pour tous vos projets d'édition vidéo. Cette capacité technique assure des délais d'exécution rapides, vous permettant de produire du contenu vidéo de haute qualité sans longues attentes.

