Créateur de Vidéos de Formation : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement
Créez des vidéos de formation engageantes plus rapidement pour vos équipes de L&D. Utilisez des avatars AI pour offrir un apprentissage dynamique et personnalisé.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de formation engageante de 60 secondes destinée à tous les membres du personnel pour présenter la mise à jour de la politique de confidentialité des données. Le style visuel doit être moderne et dynamique, en utilisant un avatar AI de HeyGen pour présenter les informations clés de manière accessible, accompagné d'une musique de fond entraînante et de textes à l'écran pour souligner les points importants, rendant la formation sur la conformité plus digeste.
Produisez une vidéo de formation de 30 secondes pour les équipes de L&D décrivant les avantages d'un nouvel outil de communication interne. Le style visuel doit être concis et conforme à la marque, en utilisant les modèles personnalisables de HeyGen pour maintenir une cohérence et un aspect professionnel, avec un audio clair et direct et des sous-titres de soutien. Cette courte vidéo vise à informer rapidement et à encourager l'adoption de l'outil.
Développez une vidéo de 90 secondes pour les employés à distance, dans le cadre d'un module d'intégration, expliquant l'approche de l'entreprise en matière de travail hybride. Le style visuel doit être professionnel et accueillant, avec des scènes dynamiques de travail collaboratif, et en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour articuler clairement les principes et attentes clés, créant ainsi une vidéo de formation efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir la portée de la formation et la création de cours.
Développez rapidement des cours de formation diversifiés pour atteindre un public plus large, assurant une diffusion étendue des connaissances.
Améliorer l'engagement et la rétention de l'apprentissage.
Exploitez l'AI pour créer un contenu de formation captivant qui améliore significativement l'engagement des apprenants et la rétention des informations.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation professionnelle ?
HeyGen, un générateur de vidéos AI avancé, vous permet de créer des vidéos de formation professionnelle de haute qualité sans effort. Utilisez des avatars AI et des voix off réalistes à partir de scripts pour produire rapidement des vidéos de formation professionnelles et engageantes.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal pour des vidéos de formation engageantes ?
HeyGen propose des modèles personnalisables et une riche bibliothèque multimédia pour créer des vidéos de formation véritablement engageantes. Sa plateforme alimentée par l'AI aide les équipes de L&D à produire des vidéos de formation à la demande qui captent l'attention et améliorent la rétention de l'apprentissage.
HeyGen peut-il aider mon équipe à produire efficacement des vidéos de formation pour le personnel ?
Oui, HeyGen simplifie considérablement la production de vidéos de formation pour le personnel, y compris la formation à la conformité. En convertissant le texte en vidéo, vous pouvez générer rapidement du contenu informatif, avec des sous-titres générés automatiquement, parfait pour l'apprentissage interne.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos explicatives ?
Absolument, HeyGen est un excellent générateur de vidéos AI pour créer des vidéos explicatives claires et concises. Exploitez ses avatars AI et un générateur de scripts pour expliquer visuellement des processus complexes, garantissant que votre public comprend efficacement les instructions.