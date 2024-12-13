Créateur de Vidéos de Formation : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Créez des vidéos de formation engageantes plus rapidement pour vos équipes de L&D. Utilisez des avatars AI pour offrir un apprentissage dynamique et personnalisé.

375/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation engageante de 60 secondes destinée à tous les membres du personnel pour présenter la mise à jour de la politique de confidentialité des données. Le style visuel doit être moderne et dynamique, en utilisant un avatar AI de HeyGen pour présenter les informations clés de manière accessible, accompagné d'une musique de fond entraînante et de textes à l'écran pour souligner les points importants, rendant la formation sur la conformité plus digeste.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation de 30 secondes pour les équipes de L&D décrivant les avantages d'un nouvel outil de communication interne. Le style visuel doit être concis et conforme à la marque, en utilisant les modèles personnalisables de HeyGen pour maintenir une cohérence et un aspect professionnel, avec un audio clair et direct et des sous-titres de soutien. Cette courte vidéo vise à informer rapidement et à encourager l'adoption de l'outil.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de 90 secondes pour les employés à distance, dans le cadre d'un module d'intégration, expliquant l'approche de l'entreprise en matière de travail hybride. Le style visuel doit être professionnel et accueillant, avec des scènes dynamiques de travail collaboratif, et en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour articuler clairement les principes et attentes clés, créant ainsi une vidéo de formation efficace.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de formation professionnelle

Créez facilement des vidéos de formation professionnelles et engageantes pour le personnel avec notre plateforme intuitive, conçue pour simplifier la création de contenu pour les équipes de L&D.

1
Step 1
Choisissez votre base
Commencez par utiliser nos modèles personnalisables et notre bibliothèque de scènes pour lancer votre projet de vidéo de formation, assurant un aspect professionnel dès le départ.
2
Step 2
Ajoutez des présentateurs engageants
Donnez vie à votre contenu en intégrant des avatars AI réalistes, vous permettant de transmettre des informations efficacement sans avoir besoin de filmer des acteurs en direct.
3
Step 3
Générez une narration claire
Améliorez la clarté et l'accessibilité de votre vidéo avec une génération avancée de voix off, transformant instantanément votre script en un discours naturel.
4
Step 4
Exportez et partagez les vidéos de formation
Finalisez votre projet et utilisez le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour distribuer facilement vos vidéos de formation de haute qualité sur toutes les plateformes nécessaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier le matériel de formation complexe

.

Transformez des sujets complexes en vidéos de formation faciles à comprendre, améliorant la compréhension pour tous les employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation professionnelle ?

HeyGen, un générateur de vidéos AI avancé, vous permet de créer des vidéos de formation professionnelle de haute qualité sans effort. Utilisez des avatars AI et des voix off réalistes à partir de scripts pour produire rapidement des vidéos de formation professionnelles et engageantes.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal pour des vidéos de formation engageantes ?

HeyGen propose des modèles personnalisables et une riche bibliothèque multimédia pour créer des vidéos de formation véritablement engageantes. Sa plateforme alimentée par l'AI aide les équipes de L&D à produire des vidéos de formation à la demande qui captent l'attention et améliorent la rétention de l'apprentissage.

HeyGen peut-il aider mon équipe à produire efficacement des vidéos de formation pour le personnel ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la production de vidéos de formation pour le personnel, y compris la formation à la conformité. En convertissant le texte en vidéo, vous pouvez générer rapidement du contenu informatif, avec des sous-titres générés automatiquement, parfait pour l'apprentissage interne.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos explicatives ?

Absolument, HeyGen est un excellent générateur de vidéos AI pour créer des vidéos explicatives claires et concises. Exploitez ses avatars AI et un générateur de scripts pour expliquer visuellement des processus complexes, garantissant que votre public comprend efficacement les instructions.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo