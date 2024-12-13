Générateur de Vidéos de Formation pour une L&D Efficace
Transformez rapidement des scripts en vidéos de formation professionnelles en utilisant le texte-à-vidéo pour un partage rapide des connaissances.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un tutoriel vidéo étape par étape de 60 secondes pour les équipes de L&D documentant comment utiliser une nouvelle fonctionnalité logicielle interne, directement à partir d'un script en utilisant les capacités de texte-à-vidéo et incluant des sous-titres pour l'accessibilité. Le style visuel doit être informatif avec des démonstrations à l'écran, et le ton audio doit être calme et instructif, destiné aux employés existants cherchant des guides pratiques.
Imaginez un clip vidéo motivationnel de 30 secondes pour le partage de connaissances interne, mettant en avant un succès récent de l'équipe, construit en utilisant des modèles et scènes existants et enrichi avec des médias dynamiques de la bibliothèque de médias/support de stock. Le style visuel doit être vibrant et inspirant, avec une musique de fond entraînante et une voix off enthousiaste, ciblant les chefs d'équipe désireux de mises à jour faciles et de diffusion de connaissances.
Produisez une présentation produit informative de 90 secondes sous forme de tutoriel technique pour les clients, présentant une nouvelle fonctionnalité et les guidant à travers son installation. Exploitez le redimensionnement d'aspect et les exportations de HeyGen pour une distribution multi-plateforme et assurez des sous-titres précis. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec une livraison audio professionnelle et claire, conçu pour un public client interagissant avec votre sortie de générateur de vidéos AI.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la portée de la formation et la production de cours.
Permettez à votre équipe de L&D de développer rapidement plus de cours de formation et de les distribuer à une main-d'œuvre mondiale.
Améliorer l'engagement et la rétention de la formation.
Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour créer un contenu dynamique et interactif qui améliore considérablement l'apprentissage des employés et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de vidéos AI pour la formation professionnelle ?
HeyGen sert de générateur de vidéos AI intuitif, permettant aux équipes de L&D de créer rapidement des vidéos de formation professionnelle. Les utilisateurs peuvent exploiter les Avatars AI et les voix off AI pour transformer des scripts en documentation vidéo engageante sans effort.
Quels sont les principaux avantages pour les équipes de L&D utilisant HeyGen pour la formation des employés ?
Pour les équipes de L&D, HeyGen simplifie la création de contenu de formation et de partage de connaissances de haute qualité. Ses fonctionnalités permettent des mises à jour faciles et une production efficace de diverses vidéos de formation, améliorant ainsi les expériences d'apprentissage globales.
HeyGen propose-t-il des solutions pour créer des vidéos de formation accessibles et multilingues ?
Absolument. HeyGen soutient le partage de connaissances à l'échelle mondiale en offrant des traductions en un clic et un lecteur vidéo multilingue pour vos vidéos de formation. Cela garantit que votre contenu est accessible à un public plus large.
HeyGen peut-il aider à générer des guides pratiques et des tutoriels techniques ?
Oui, HeyGen est un outil efficace pour produire des guides pratiques clairs et des tutoriels techniques détaillés. Au-delà du texte-à-vidéo, les utilisateurs peuvent intégrer l'enregistrement d'écran pour créer une documentation vidéo complète.