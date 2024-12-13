Générateur de Modules de Formation Professionnelle : Créez des Cours Engagés Rapidement

Concevez rapidement des modules de formation interactifs et des cours en ligne, réduisant les coûts de formation avec des avatars AI puissants.

Créez une vidéo d'instruction de 45 secondes à destination des responsables RH et des spécialistes de la formation et du développement, démontrant la rapidité avec laquelle de nouvelles vidéos d'"intégration des employés" peuvent être créées. Le style visuel doit être professionnel et encourageant, avec des enregistrements d'écran clairs et une musique de fond entraînante, tandis que l'audio offre une voix claire et guidante. Mettez en avant la simplicité de transformer des "modules de formation" de texte en contenu vidéo captivant grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle de 60 secondes pour les formateurs d'entreprise et les propriétaires de petites entreprises, illustrant la puissance des "cours en ligne" engageants avec des présentateurs virtuels. Le style visuel et audio doit être moderne, dynamique et épuré, avec une voix off amicale mais professionnelle. Montrez comment les "avatars AI" réalistes de HeyGen peuvent transmettre des informations complexes, rendant l'apprentissage plus interactif et accessible.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative concise de 30 secondes destinée aux cadres d'entreprise et aux responsables des opérations, mettant en avant comment un "générateur de modules de formation professionnelle" rationalise les processus. La vidéo doit adopter un style visuel rapide et orienté solution avec des infographies nettes, complétées par une voix confiante et autoritaire. Cette pièce doit communiquer efficacement le potentiel significatif de "réduire les coûts de formation" en exploitant les capacités fluides de "génération de voix off" de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo pratique de 50 secondes pour les concepteurs pédagogiques et les chefs de produit, axée sur la création de "guides pratiques" efficaces avec facilité. Le style visuel doit être de type tutoriel et engageant, avec des captures d'écran étape par étape, soutenues par un narrateur utile et clair. Illustrez comment les "Modèles et scènes" de HeyGen simplifient la production de segments d'apprentissage concis et percutants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Modules de Formation Professionnelle

Créez sans effort des modules de formation pour les employés engageants et professionnels, du script au SCORM, en utilisant des outils intuitifs alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Formation
Commencez par écrire ou coller votre script de formation dans le générateur, ou sélectionnez un modèle préconçu pour structurer efficacement votre module.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Améliorez l'engagement des apprenants en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre contenu de formation avec une apparence professionnelle et cohérente.
3
Step 3
Générez des Voix Off et Peaufinez
Exploitez la génération avancée de voix off pour donner vie à votre script avec une narration au son naturel, assurant une livraison claire et cohérente.
4
Step 4
Exportez Votre Module de Formation
Une fois votre module parfait, exportez-le facilement en tant que package SCORM pour une intégration transparente avec votre système de gestion de l'apprentissage (LMS) existant.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez du Contenu Motivant et Engagé pour la Formation

Produisez du contenu vidéo inspirant qui motive et connecte avec les apprenants, favorisant un environnement de formation positif.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de modules de formation pour les employés ?

HeyGen fonctionne comme une plateforme de formation des employés pilotée par l'AI, vous permettant de générer rapidement des cours en ligne engageants et des modules de formation. Sa fonctionnalité avancée de texte en vidéo à partir de script, combinée à des avatars AI réalistes, simplifie la production de contenu de haute qualité pour votre équipe.

HeyGen prend-il en charge le développement de modules de formation interactifs ?

Absolument ! HeyGen vous permet de créer des modules de formation dynamiques et interactifs en utilisant des modèles personnalisables et des avatars AI réalistes. Vous pouvez facilement intégrer la génération de voix off et des visuels engageants pour améliorer l'efficacité de vos programmes d'intégration des employés et d'apprentissage continu.

Quelles capacités vidéo HeyGen offre-t-il pour le contenu de formation professionnelle ?

HeyGen fournit des outils de création vidéo robustes spécifiquement conçus pour vos modules de formation professionnelle. Vous pouvez exploiter la génération de texte en vidéo et des voix off professionnelles pour produire des guides pratiques et des cours en ligne captivants, ce qui en fait un générateur de modules de formation professionnelle idéal pour divers besoins.

Puis-je personnaliser les avatars AI et les éléments visuels pour mon contenu de formation ?

Oui, HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos modules de formation. Vous pouvez choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et adapter les scènes en utilisant une variété de modèles, garantissant que votre contenu s'aligne parfaitement avec l'esthétique et les objectifs éducatifs de votre marque.

