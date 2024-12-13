Créez une vidéo d'instruction de 45 secondes à destination des responsables RH et des spécialistes de la formation et du développement, démontrant la rapidité avec laquelle de nouvelles vidéos d'"intégration des employés" peuvent être créées. Le style visuel doit être professionnel et encourageant, avec des enregistrements d'écran clairs et une musique de fond entraînante, tandis que l'audio offre une voix claire et guidante. Mettez en avant la simplicité de transformer des "modules de formation" de texte en contenu vidéo captivant grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen.

