Créez des Vidéos de Préparation à l'Emploi avec notre Générateur AI

Donnez à vos équipes L&D les moyens de créer des formations e-learning et de conformité captivantes avec des avatars AI réalistes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un "guide pratique" de 45 secondes destiné aux "équipes L&D" démontrant une nouvelle fonctionnalité logicielle. La vidéo doit avoir un style visuel engageant et dynamique avec des superpositions de texte à l'écran et des visuels vibrants de la "bibliothèque de médias/stock" pour illustrer clairement les étapes. Utilisez les "Modèles et scènes" de HeyGen pour une production rapide et incluez des "Sous-titres/légendes" pour garantir l'accessibilité et renforcer les points d'apprentissage clés pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de bienvenue de 30 secondes pour l'"intégration des employés" destinée à tous les nouveaux embauchés, conçue pour présenter les valeurs de l'entreprise dans un format de "contenu vidéo engageant". Cette vidéo doit projeter un style visuel amical et accessible avec des palettes de couleurs chaudes et une "génération de voix off" invitante. Concentrez-vous sur l'utilisation des "Modèles et scènes" de HeyGen pour créer rapidement une expérience accueillante, complétée par des visuels attrayants de la "bibliothèque de médias/stock".
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de mise à jour de "formation à la conformité" de 50 secondes pour tout le personnel, axée sur un changement de politique critique dans le module "e-learning". Le style visuel doit être simple et autoritaire, utilisant des graphiques clairs et une "génération de voix off" professionnelle pour transmettre des informations essentielles sans jargon. Assurez-vous que cette vidéo peut être intégrée de manière transparente sur diverses plateformes en utilisant le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour un visionnage optimal sur tous les appareils.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Préparation à l'Emploi

Créez des vidéos de formation professionnelle et engageantes en quelques minutes grâce à la puissance de l'AI, transformant le texte en contenu visuel dynamique.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller le contenu de votre cours de préparation à l'emploi ou votre script directement dans la plateforme. Notre fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script convertit instantanément votre texte en une chronologie vidéo, posant les bases de votre formation.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour agir en tant que présentateur à l'écran. Ces présentateurs numériques livreront votre script avec des expressions et des mouvements naturels, rendant vos vidéos de formation plus engageantes.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de l'Image de Marque
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents, de la musique de fond, et appliquez les contrôles de marque de votre entreprise (logo, couleurs). Cela garantit que vos vidéos de préparation à l'emploi sont professionnelles, cohérentes et reflètent l'identité de votre organisation.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Une fois finalisées, exportez vos vidéos de formation de haute qualité dans le ratio d'aspect souhaité. Votre contenu de préparation à l'emploi terminé est alors prêt à être partagé sur n'importe quelle plateforme e-learning ou portail interne pour une formation des employés sans faille.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Sujets de Formation Complexes

Transformez des sujets complexes, comme la formation technique ou à la conformité, en leçons vidéo facilement digestibles et compréhensibles grâce à la génération de vidéos AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation professionnelle ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en contenu vidéo engageant, avec des avatars AI réalistes et une voix off AI. Cela fait de HeyGen un générateur de vidéos AI idéal pour les équipes L&D afin de produire efficacement des formations et des matériaux e-learning de haute qualité.

HeyGen peut-il aider à créer du contenu vidéo de préparation à l'emploi avec des visuels personnalisés ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer du contenu vidéo de préparation à l'emploi personnalisé en utilisant la fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script combinée à des avatars AI réalistes. Vous pouvez également utiliser des modèles préfabriqués et intégrer votre propre image de marque pour une touche personnalisée.

Quels types de formation des employés peuvent être créés avec la plateforme vidéo AI de HeyGen ?

La plateforme vidéo AI polyvalente de HeyGen prend en charge une large gamme de besoins de formation des employés, y compris la formation à la conformité, l'intégration des employés et le développement de vidéos de formation technique. Son interface intuitive et ses fonctionnalités diversifiées aident les équipes L&D à produire un contenu vidéo efficace et engageant.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour améliorer l'accessibilité et l'image de marque des vidéos e-learning ?

Absolument. HeyGen améliore les vidéos e-learning avec une voix off AI personnalisable et des sous-titres/légendes automatiques pour une meilleure accessibilité. De plus, des contrôles de marque robustes permettent l'inclusion de logos et de couleurs personnalisées, assurant une représentation cohérente de la marque dans tout votre contenu.

