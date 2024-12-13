Générateur de Vidéos d'Offres d'Emploi : Recrutez les Meilleurs Talents Plus Rapidement
Attirez les meilleurs candidats avec des vidéos de recrutement époustouflantes en utilisant des "Templates & scenes" professionnels.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo marketing énergique de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises cherchant à promouvoir leurs postes ouverts sur diverses plateformes sociales. Le style visuel doit être lumineux et positif, avec une voix off amicale et conversationnelle générée grâce à la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen, visant à rendre le recrutement accessible et excitant pour les candidats.
Produisez une vidéo de recrutement innovante de 60 secondes destinée aux recruteurs d'entreprise, démontrant comment un créateur de vidéos de recrutement peut moderniser l'embauche. La vidéo doit présenter un "AI avatar" professionnel délivrant les principaux avantages de l'entreprise avec une "Voiceover generation" claire et engageante par HeyGen, sur fond de graphismes épurés et minimalistes et d'une bande sonore sophistiquée et inspirante pour transmettre une technologie de pointe aux chercheurs d'emploi passifs.
Concevez une vidéo concise de 15 secondes pour les équipes marketing sur les réseaux sociaux, avec un appel à l'action fort pour une nouvelle offre d'emploi. Le style visuel doit être audacieux et direct, utilisant des couleurs vives et un texte percutant, avec une piste audio impactante et urgente. Exploitez la fonctionnalité "Aspect-ratio resizing & exports" de HeyGen pour optimiser ce clip dynamique pour diverses plateformes sociales et assurer une portée maximale auprès des chercheurs d'emploi.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo de Recrutement à Fort Impact.
Exploitez l'AI pour produire rapidement des publicités vidéo convaincantes qui attirent les meilleurs talents et comblent les postes plus rapidement.
Diffusez des Offres d'Emploi Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Créez et partagez facilement des vidéos d'offres d'emploi captivantes sur les plateformes sociales pour élargir votre portée et attirer un plus large éventail de candidats.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos marketing engageantes ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui vous permet de produire rapidement des vidéos marketing professionnelles pour diverses plateformes sociales. Utilisez des avatars AI et un éditeur par glisser-déposer pour donner vie à votre vision créative efficacement.
HeyGen propose-t-il des modèles pour les vidéos de recrutement ?
Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos, y compris ceux parfaits pour la génération de vidéos d'offres d'emploi et le recrutement d'employés. Ces modèles de vidéos simplifient la création de contenu, rendant facile la production de vidéos percutantes pour les réseaux sociaux.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace ?
HeyGen excelle en transformant le texte en vidéo avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off de haute qualité. Cette technologie AI puissante facilite la création de vidéos publicitaires soignées et l'ajout d'un appel à l'action convaincant sans effort.
HeyGen peut-il créer des publicités vidéo pour différentes plateformes sociales ?
Absolument, HeyGen fonctionne comme un créateur de publicités vidéo en ligne, vous permettant de produire diverses publicités vidéo optimisées pour n'importe quelle plateforme sociale. Implémentez des contrôles de branding comme les logos et les couleurs pour maintenir une identité de marque cohérente sur toutes vos vidéos sociales.