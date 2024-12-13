Générateur de Vidéos d'Offres d'Emploi : Recrutez les Meilleurs Talents Plus Rapidement

Attirez les meilleurs candidats avec des vidéos de recrutement époustouflantes en utilisant des "Templates & scenes" professionnels.

Créez une vidéo d'offre d'emploi dynamique de 45 secondes pour un responsable RH, mettant en avant un environnement de bureau vibrant avec une musique de fond moderne et entraînante. Cette vidéo doit attirer les meilleurs talents en soulignant la culture d'entreprise, en utilisant les "Templates & scenes" de HeyGen pour un assemblage rapide, et apparaître professionnelle et accueillante pour les candidats potentiels, agissant comme un puissant générateur de vidéos d'offres d'emploi.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing énergique de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises cherchant à promouvoir leurs postes ouverts sur diverses plateformes sociales. Le style visuel doit être lumineux et positif, avec une voix off amicale et conversationnelle générée grâce à la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen, visant à rendre le recrutement accessible et excitant pour les candidats.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de recrutement innovante de 60 secondes destinée aux recruteurs d'entreprise, démontrant comment un créateur de vidéos de recrutement peut moderniser l'embauche. La vidéo doit présenter un "AI avatar" professionnel délivrant les principaux avantages de l'entreprise avec une "Voiceover generation" claire et engageante par HeyGen, sur fond de graphismes épurés et minimalistes et d'une bande sonore sophistiquée et inspirante pour transmettre une technologie de pointe aux chercheurs d'emploi passifs.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 15 secondes pour les équipes marketing sur les réseaux sociaux, avec un appel à l'action fort pour une nouvelle offre d'emploi. Le style visuel doit être audacieux et direct, utilisant des couleurs vives et un texte percutant, avec une piste audio impactante et urgente. Exploitez la fonctionnalité "Aspect-ratio resizing & exports" de HeyGen pour optimiser ce clip dynamique pour diverses plateformes sociales et assurer une portée maximale auprès des chercheurs d'emploi.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Offres d'Emploi

Créez facilement des vidéos de recrutement engageantes pour attirer les meilleurs talents et renforcer votre marque employeur sur les plateformes sociales.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une variété de modèles de vidéos professionnels conçus spécifiquement pour les offres d'emploi, ou commencez avec une toile vierge pour créer votre vidéo. Cette étape utilise la fonctionnalité Templates & scenes de HeyGen pour un démarrage rapide.
2
Step 2
Ajoutez les Détails de Votre Offre
Utilisez l'éditeur intuitif par glisser-déposer pour intégrer votre description de poste, votre branding d'entreprise et vos visuels. Améliorez votre vidéo avec le support de la bibliothèque de médias/stock pour des images et séquences captivantes.
3
Step 3
Créez une Voix Off Engagée
Transformez votre texte écrit en une voix off naturelle grâce à la génération de voix off avancée de HeyGen, ou téléchargez votre propre audio. Incluez un appel à l'action clair pour guider efficacement les candidats.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Préparez votre vidéo de recrutement captivante pour une visualisation optimale sur divers canaux en utilisant la fonctionnalité Aspect-ratio resizing & exports de HeyGen, puis partagez-la facilement avec votre public cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Valeur la Marque et la Culture de l'Employeur

Créez des vidéos inspirantes qui mettent en avant la culture et les valeurs de votre entreprise, motivant les candidats à rejoindre votre équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos marketing engageantes ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui vous permet de produire rapidement des vidéos marketing professionnelles pour diverses plateformes sociales. Utilisez des avatars AI et un éditeur par glisser-déposer pour donner vie à votre vision créative efficacement.

HeyGen propose-t-il des modèles pour les vidéos de recrutement ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos, y compris ceux parfaits pour la génération de vidéos d'offres d'emploi et le recrutement d'employés. Ces modèles de vidéos simplifient la création de contenu, rendant facile la production de vidéos percutantes pour les réseaux sociaux.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace ?

HeyGen excelle en transformant le texte en vidéo avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off de haute qualité. Cette technologie AI puissante facilite la création de vidéos publicitaires soignées et l'ajout d'un appel à l'action convaincant sans effort.

HeyGen peut-il créer des publicités vidéo pour différentes plateformes sociales ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un créateur de publicités vidéo en ligne, vous permettant de produire diverses publicités vidéo optimisées pour n'importe quelle plateforme sociale. Implémentez des contrôles de branding comme les logos et les couleurs pour maintenir une identité de marque cohérente sur toutes vos vidéos sociales.

