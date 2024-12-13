Générateur de Vidéos de Présentation de Poste : Créez des Vidéos de Recrutement Engagantes
Transformez facilement les descriptions de poste en vidéos de recrutement captivantes en utilisant des avatars AI pour humaniser votre marque et attirer les meilleurs talents.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de marque employeur de 45 secondes conçue pour les réseaux sociaux afin d'attirer des candidats potentiels et des pairs de l'industrie. Cette vidéo doit adopter un style visuel et audio dynamique et inspirant, mettant en avant la culture d'entreprise à travers divers modèles et scènes, avec des messages clés renforcés par des sous-titres.
Produisez une vidéo informative de 30 secondes sur l'évaluation des emplois pour les employés internes, détaillant un nouveau processus d'évaluation des performances. La vidéo doit avoir un ton clair, concis et encourageant, utilisant des avatars AI professionnels pour délivrer le message, et être optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exports de HeyGen.
Concevez une vidéo explicative complète de 90 secondes pour votre page carrières, guidant les candidats à travers l'ensemble du processus de recrutement. Le style visuel et audio doit être accueillant et détaillé, utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de script pour transmettre des informations étape par étape, complétées par des médias riches issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Rationalisez les Vidéos de Recrutement et d'Intégration.
Améliorez votre processus de recrutement et d'intégration des employés avec des vidéos de présentation de poste générées par AI qui augmentent la rétention et la compréhension.
Amplifiez le Branding Employeur sur les Réseaux Sociaux.
Créez et partagez rapidement des vidéos de présentation de poste captivantes pour LinkedIn et d'autres plateformes, attirant les meilleurs talents et renforçant votre marque employeur.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de présentation de poste ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de présentation de poste engageantes en utilisant la technologie de générateur de vidéos AI. Vous pouvez transformer des scripts textuels en vidéos professionnelles en utilisant divers avatars AI et des modèles personnalisables, ce qui rationalise considérablement votre processus de recrutement.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de recrutement ?
HeyGen améliore vos vidéos de recrutement avec des fonctionnalités telles que des avatars AI réalistes et une génération avancée de voix off. Vous pouvez également ajouter des sous-titres professionnels et utiliser des contrôles de marque pour maintenir une apparence cohérente sur toutes les plateformes de réseaux sociaux et votre page carrières.
HeyGen peut-il être utilisé à des fins autres que le recrutement, comme les évaluations des employés ?
Oui, HeyGen est polyvalent et peut être utilisé pour plus que des vidéos de recrutement. Il fonctionne comme un créateur efficace de vidéos de présentation d'évaluation des emplois, vous aidant à créer des vidéos d'évaluation des employés engageantes, des vidéos de revue de performance, et même des modules de formation pour améliorer les insights RH.
Comment HeyGen garantit-il des vidéos AI de haute qualité et professionnelles ?
HeyGen garantit des vidéos AI de haute qualité grâce à une technologie sophistiquée de générateur de vidéos AI, offrant de nombreuses options d'édition vidéo et une riche bibliothèque de médias. Vous pouvez également optimiser les vidéos avec le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio, rendant vos présentateurs professionnels sur toutes les plateformes.