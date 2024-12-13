Générateur de Vidéos d'Intégration : Simplifiez la Formation des Nouveaux Employés
Boostez l'engagement des nouveaux employés et simplifiez leur intégration avec des vidéos captivantes, en utilisant les divers modèles et scènes de notre générateur de vidéos AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes destinée aux nouveaux employés, détaillant les logiciels essentiels de l'entreprise ou les processus internes. Ce segment doit maintenir un style visuel professionnel et informatif, incorporant du texte et des graphiques à l'écran, et utiliser la fonction de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour transformer les directives écrites en un récit cohérent, soutenu par des sous-titres clairs pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo engageante de 30 secondes conçue pour les candidats potentiels ou les nouveaux employés en début de parcours, mettant en avant la culture d'entreprise dynamique. Employez un style visuel dynamique et moderne avec des coupes rapides et une musique de fond entraînante. En utilisant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que sa vaste bibliothèque de médias/stock, créez une expérience vidéo engageante qui met efficacement en valeur les valeurs de l'entreprise.
Imaginez un message personnel de 40 secondes d'un manager direct à un nouveau membre de l'équipe spécifique, célébrant son arrivée et décrivant les premières étapes. Le style visuel doit être personnel et encourageant, utilisant un avatar AI pour délivrer un accueil sur mesure. Cette approche de générateur de vidéo d'intégration permet de créer un contenu personnalisé et individualisé, garantissant que chaque nouveau membre se sente accueilli de manière unique grâce aux avatars AI de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des Programmes d'Intégration Complets.
Créez efficacement une large gamme de vidéos d'intégration et de matériel de formation engageants pour préparer les nouveaux employés au succès à l'échelle mondiale.
Améliorez la Formation et l'Engagement des Employés.
Utilisez la vidéo alimentée par AI pour améliorer considérablement l'engagement, la rétention des connaissances et l'efficacité globale de l'apprentissage des nouveaux employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration engageantes pour les employés ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux équipes RH de produire rapidement des vidéos d'intégration engageantes pour les nouveaux employés. Vous pouvez transformer du texte en vidéo professionnelle, en incorporant des avatars AI et des voix off pour créer un contenu personnalisé pour la formation sans montage complexe.
Puis-je personnaliser les vidéos d'intégration pour refléter notre marque d'entreprise ?
Absolument ! HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos d'intégration avec les logos et couleurs spécifiques de votre marque. Utilisez nos modèles de vidéos étendus pour créer un contenu personnalisé qui résonne vraiment avec vos nouveaux employés et renforce votre culture d'entreprise.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos d'intégration efficace pour les équipes RH ?
HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration de haute qualité en vous permettant de transformer du texte en vidéo professionnelle avec des avatars AI et diverses voix off en quelques minutes. Nos modèles de vidéos prêts à l'emploi réduisent considérablement le temps de production, rendant le processus incroyablement efficace pour les équipes RH.
Comment les avatars AI améliorent-ils l'efficacité de la formation dans les vidéos d'intégration ?
Les avatars AI réalistes de HeyGen fournissent un présentateur cohérent et engageant pour vos vidéos d'intégration, délivrant le contenu de formation de manière efficace. Ils aident à créer un contenu personnalisé et des personnages animés qui captent l'attention, rendant l'apprentissage plus interactif et mémorable pour les nouveaux employés sur diverses plateformes d'apprentissage.