Créez une vidéo informative d'une minute à destination des professionnels des ressources humaines et des conseillers en carrière, démontrant comment HeyGen fonctionne comme un Générateur de Vidéos d'Actualités AI pour produire rapidement des rapports d'analyse du marché de l'emploi. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et épuré avec une voix off claire et autoritaire, mettant en avant l'efficacité de la conversion d'un script détaillé en une vidéo soignée grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

