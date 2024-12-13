Créateur de Vidéos Explicatives pour l'Emploi : Simplifiez l'Intégration et la Formation

Créez facilement des vidéos de formation et d'intégration engageantes avec des avatars AI réalistes, rendant les concepts complexes faciles à comprendre.

Produisez une vidéo explicative convaincante de 60 secondes destinée aux nouveaux employés d'une entreprise technologique, expliquant le flux de travail complexe d'un processus d'approbation de projet interne. Le style visuel doit être moderne et épuré, complété par une voix amicale et professionnelle d'IA, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information clairement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel vidéo de 45 secondes destiné aux propriétaires de petites entreprises, démontrant comment ils peuvent créer facilement des vidéos explicatives de produits engageantes pour leurs boutiques en ligne. Cette vidéo doit présenter un style visuel énergique et utiliser la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un récit clair et concis.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo animée dynamique de 30 secondes introduisant une nouvelle fonctionnalité de produit SaaS aux clients potentiels. Le style visuel doit être coloré et dynamique, soutenu par une musique de fond entraînante et un narrateur amical, en utilisant pleinement les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour mettre en valeur le principal avantage du produit.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour les équipes marketing, décrivant une nouvelle stratégie innovante de médias sociaux et ses étapes de mise en œuvre. Le style visuel doit être élégant et corporatif, avec une voix d'IA confiante et autoritaire, soulignant l'efficacité de la création de tels contenus en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives pour l'Emploi

Transformez facilement vos descriptions de poste en vidéos explicatives engageantes avec notre plateforme intuitive, communiquant clairement les rôles et attirant les meilleurs talents.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez de Zéro
Commencez votre vidéo explicative d'emploi en choisissant parmi une variété de modèles de vidéos explicatives professionnelles ou en créant un nouveau projet à partir d'une toile vierge. Cela pose les bases de votre message.
2
Step 2
Créez Votre Script et Générez des Voix Off
Saisissez votre description de poste ou script. Notre plateforme utilisera ensuite un générateur de voix AI avancé pour convertir votre texte en voix off naturelles, parfaitement synchronisées avec vos visuels.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI et des Visuels
Donnez vie à votre vidéo en incorporant des avatars AI réalistes qui peuvent présenter votre explication d'emploi. Renforcez l'engagement avec des visuels captivants de notre vaste bibliothèque multimédia.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Explicative
Finalisez vos vidéos explicatives en ajoutant des sous-titres optionnels pour l'accessibilité, puis exportez votre création dans le format et le ratio d'aspect souhaités, prête à être partagée sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Clips Rapides de Présentation de Poste

Générez rapidement des clips vidéo courts et engageants pour donner des aperçus concis des rôles professionnels pour la communication interne ou le marketing de recrutement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos explicatives professionnelles, en utilisant des avatars AI et une interface conviviale. Utilisez notre vaste bibliothèque de modèles de vidéos explicatives et l'éditeur par glisser-déposer pour donner vie à votre vision pour un contenu créatif convaincant.

HeyGen propose-t-il des avatars AI pour mes vidéos animées ?

Oui, HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI de haute qualité qui peuvent narrer vos vidéos animées à partir d'un simple script. Combinés avec notre générateur de voix AI avancé, ces avatars offrent des présentations réalistes et engageantes pour tout contenu, y compris les vidéos explicatives d'emploi.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos explicatives efficace ?

HeyGen propose un éditeur vidéo complet équipé d'une interface par glisser-déposer et d'une riche sélection de modèles de vidéos explicatives. Ce processus simplifié vous permet de produire efficacement des vidéos AI de haute qualité pour le marketing, la formation ou la communication interne avec un minimum d'effort.

Puis-je personnaliser mes vidéos animées avec l'identité de ma marque dans HeyGen ?

Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos animées avec les logos et couleurs spécifiques de votre marque grâce à des contrôles de branding intégrés. Cela garantit que chaque vidéo explicative d'emploi ou vidéo marketing que vous créez maintient une identité de marque cohérente et professionnelle.

