Recrutez Mieux : Générateur de Vidéos de Description de Poste

Créez facilement des vidéos captivantes de descriptions de poste en convertissant le texte en vidéo à partir d'un script, simplifiant votre processus de recrutement et attirant les candidats idéaux.

Créez une vidéo technique convaincante d'une minute destinée aux professionnels des ressources humaines et aux recruteurs, démontrant comment utiliser un générateur de vidéos de description de poste pour attirer les meilleurs talents. Cette vidéo doit présenter un style visuel professionnel et engageant, avec une voix off claire expliquant le processus, en utilisant la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement des descriptions de poste écrites en contenu vidéo dynamique.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes pour les créateurs de contenu, mettant en avant la puissance d'un générateur de vidéos AI. Le style visuel et audio doit être moderne et énergique, avec un avatar AI amical qui présente sans effort de nouvelles idées. Mettez en avant les avatars AI de HeyGen pour illustrer la facilité de production de contenu de haute qualité et engageant sans avoir besoin d'une caméra.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction informative de 90 secondes destinée aux YouTubers et aux spécialistes du marketing digital, détaillant comment optimiser leur contenu vidéo à l'aide d'un générateur de descriptions de vidéos YouTube pour une meilleure visibilité. Les visuels doivent être clairs avec des graphiques à l'écran, accompagnés d'une bande sonore entraînante et d'une génération de voix off précise pour expliquer comment créer des descriptions optimisées pour le SEO de manière efficace.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo inspirante de 60 secondes sur le branding personnel pour les chercheurs d'emploi et les professionnels construisant leur marque personnelle, en se concentrant sur la création de vidéos d'auto-présentation percutantes alimentées par l'AI. Le style doit être soigné et encourageant, démontrant divers modèles professionnels et scènes disponibles dans HeyGen pour aider les utilisateurs à se présenter sous leur meilleur jour sans effort.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Description de Poste

Transformez facilement les descriptions de poste en contenu vidéo engageant en utilisant des avatars AI, des voix off professionnelles et des outils d'édition puissants pour un recrutement rapide et percutant.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger un script clair et concis pour votre description de poste. Notre plateforme peut ensuite convertir ce texte directement en une vidéo engageante à partir du script.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque. Votre avatar AI choisi délivrera votre script de manière professionnelle, créant une connexion humaine.
3
Step 3
Appliquez des Modèles
Appliquez un modèle approprié pour structurer instantanément votre vidéo. Personnalisez facilement les scènes avec des visuels pertinents, de la musique de fond et des éléments de branding.
4
Step 4
Exportez avec Sous-titres
Finalisez et exportez votre vidéo. Générez automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et le SEO, assurant que votre description de poste atteigne un public plus large.

Cas d'Utilisation

Améliorez l'Intégration et les Explications de Rôle

Utilisez des vidéos AI pour créer du contenu engageant pour l'intégration des nouveaux employés et des explications claires des rôles complexes, améliorant la compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la génération de vidéos AI pour divers contenus ?

HeyGen utilise une technologie avancée d'avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement des idées en vidéos professionnelles. Cela en fait un générateur de vidéos AI idéal pour les créateurs de contenu cherchant à simplifier leur production.

HeyGen peut-il aider à créer des descriptions optimisées pour le SEO pour les vidéos ?

Bien que HeyGen se concentre principalement sur la génération de contenu vidéo, ses capacités permettent la création de vidéos de haute qualité et engageantes qui soutiennent naturellement des descriptions optimisées pour le SEO. Vous pouvez utiliser les outils d'édition de HeyGen pour vous assurer que votre contenu vidéo est parfaitement aligné avec les mots-clés pertinents.

Quels outils d'édition sont disponibles dans HeyGen pour la personnalisation des vidéos ?

HeyGen propose des outils d'édition robustes, y compris des options pour la génération automatique de sous-titres, la génération de voix off, et l'utilisation de modèles professionnels. Les utilisateurs peuvent également utiliser les contrôles de branding pour incorporer des logos et des couleurs personnalisées, assurant une identité de marque cohérente.

HeyGen est-il adapté pour générer divers types de vidéos alimentées par l'AI ?

Absolument, HeyGen est un générateur de descriptions vidéo polyvalent, capable de produire une large gamme de contenus, des vidéos d'auto-présentation alimentées par l'AI aux vidéos détaillées de description de poste. Ses modèles diversifiés et avatars AI permettent aux créateurs de contenu de nombreux secteurs d'activité.

