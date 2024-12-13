Créateur de Vidéos d'Annonces d'Emploi : Créez des Vidéos de Recrutement Engagantes
Transformez vos scripts d'annonces d'emploi en vidéos publicitaires engageantes sans effort avec le texte en vidéo, réduisant les coûts de production et attirant les candidats idéaux.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 45 secondes ciblant les agences de marketing et les marques D2C, illustrant la puissance de la technologie 'AI Avatar' pour les vidéos de témoignages ou l'introduction de nouveaux rôles dans l'équipe. Adoptez un style visuel amical et authentique avec des animations nettes et épurées, accompagnées d'une voix off chaleureuse et invitante. Montrez comment les 'AI avatars' peuvent transmettre votre message avec une qualité constante et une nuance émotionnelle, réduisant les coûts de production.
Produisez une vidéo sociale convaincante de 60 secondes pour les spécialistes du marketing de performance et les équipes créatives, en mettant l'accent sur la génération facile de 'publicités UGC' à fort taux de conversion. Le style visuel doit être énergique et relatable, imitant les tendances populaires de contenu généré par les utilisateurs, accompagné de musique de fond tendance. Mettez en avant les 'Sous-titres/captions' automatisés pour garantir un engagement maximal et une accessibilité sur toutes les plateformes de médias sociaux, transformant les séquences brutes en 'vidéos sociales' soignées.
Concevez une vidéo promotionnelle concise de 40 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux responsables du recrutement, montrant l'efficacité de HeyGen en tant que 'créateur de vidéos publicitaires AI'. Le style visuel et audio doit être moderne et simple, démontrant des étapes claires et des itérations rapides. Concentrez-vous sur la façon dont les capacités de 'Texte en vidéo à partir de script' permettent aux utilisateurs de convertir rapidement des descriptions de poste ou des textes marketing en 'variantes de vidéos' diverses pour des tests A/B et atteindre un public multilingue, sans avoir besoin d'un gros budget.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces d'Emploi AI Performantes.
Produisez rapidement des annonces d'emploi convaincantes avec l'AI, attirant les meilleurs talents et optimisant votre entonnoir de recrutement.
Créez des Annonces Sociales Engagantes.
Développez des vidéos publicitaires captivantes adaptées aux plateformes sociales, élargissant efficacement votre portée et votre vivier de candidats.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos publicitaires AI performantes ?
Le créateur de vidéos publicitaires AI de HeyGen simplifie le processus de création de vidéos publicitaires convaincantes. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir parmi divers avatars AI et d'utiliser des modèles de vidéos personnalisables pour produire un contenu de haute qualité et engageant, conçu pour des publicités gagnantes.
Puis-je personnaliser les avatars AI et le contenu vidéo dans HeyGen ?
Absolument ! HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos publicitaires, y compris la sélection parmi divers avatars AI ou la création d'un avatar personnalisé. Vous pouvez facilement intégrer les couleurs de votre marque, ajouter des B-Rolls et éditer des scripts pour vous assurer que votre contenu s'aligne parfaitement avec le message de votre marque.
Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour produire des vidéos sociales engageantes et des publicités UGC ?
HeyGen offre une plateforme puissante pour créer des vidéos sociales captivantes et des publicités UGC authentiques. Avec une large gamme de modèles de vidéos, des sous-titres automatisés et divers acteurs AI, vous pouvez rapidement générer un contenu engageant optimisé pour diverses plateformes de médias sociaux, ce qui en fait un outil parfait pour les agences de marketing et les créateurs de contenu.
De quelles manières HeyGen soutient-il la création de contenus vidéo diversifiés comme les vidéos explicatives et les vidéos de témoignages ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire efficacement divers contenus vidéo, y compris des vidéos explicatives professionnelles et des vidéos de témoignages authentiques. En transformant les scripts en scènes dynamiques avec des avatars AI, HeyGen réduit considérablement les coûts de production et permet la génération facile de multiples variantes de vidéos, améliorant ainsi vos flux de travail de contenu.