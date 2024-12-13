Créateur de Vidéos d'Annonces d'Emploi : Créez des Vidéos de Recrutement Engagantes

Transformez vos scripts d'annonces d'emploi en vidéos publicitaires engageantes sans effort avec le texte en vidéo, réduisant les coûts de production et attirant les candidats idéaux.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes spécifiquement pour les professionnels des ressources humaines et les recruteurs, montrant comment ils peuvent facilement créer du contenu engageant avec le 'créateur de vidéos d'annonces d'emploi'. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des accents de couleurs vives, tandis que l'audio doit comporter une piste entraînante et inspirante avec une voix off claire et concise. Mettez en avant le processus de création sans effort en utilisant les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour attirer rapidement les meilleurs talents.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 45 secondes ciblant les agences de marketing et les marques D2C, illustrant la puissance de la technologie 'AI Avatar' pour les vidéos de témoignages ou l'introduction de nouveaux rôles dans l'équipe. Adoptez un style visuel amical et authentique avec des animations nettes et épurées, accompagnées d'une voix off chaleureuse et invitante. Montrez comment les 'AI avatars' peuvent transmettre votre message avec une qualité constante et une nuance émotionnelle, réduisant les coûts de production.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo sociale convaincante de 60 secondes pour les spécialistes du marketing de performance et les équipes créatives, en mettant l'accent sur la génération facile de 'publicités UGC' à fort taux de conversion. Le style visuel doit être énergique et relatable, imitant les tendances populaires de contenu généré par les utilisateurs, accompagné de musique de fond tendance. Mettez en avant les 'Sous-titres/captions' automatisés pour garantir un engagement maximal et une accessibilité sur toutes les plateformes de médias sociaux, transformant les séquences brutes en 'vidéos sociales' soignées.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle concise de 40 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux responsables du recrutement, montrant l'efficacité de HeyGen en tant que 'créateur de vidéos publicitaires AI'. Le style visuel et audio doit être moderne et simple, démontrant des étapes claires et des itérations rapides. Concentrez-vous sur la façon dont les capacités de 'Texte en vidéo à partir de script' permettent aux utilisateurs de convertir rapidement des descriptions de poste ou des textes marketing en 'variantes de vidéos' diverses pour des tests A/B et atteindre un public multilingue, sans avoir besoin d'un gros budget.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Annonces d'Emploi

Créez facilement des vidéos d'annonces d'emploi convaincantes qui attirent les meilleurs talents. Transformez le texte en visuels engageants avec des outils alimentés par l'AI et des modèles professionnels.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles de vidéos professionnels conçus pour le recrutement. Ces scènes prêtes à l'emploi fournissent une base solide pour votre annonce d'emploi, vous faisant gagner du temps et des efforts.
2
Step 2
Ajoutez Vos Détails de Poste avec un Avatar AI
Saisissez votre description de poste et les informations de votre entreprise. Ensuite, sélectionnez ou personnalisez un Avatar AI pour narrer votre annonce, donnant vie à votre message avec une touche humaine.
3
Step 3
Améliorez avec des Sous-titres
Affinez votre vidéo en ajoutant des visuels engageants, de la musique de fond et des sous-titres automatiques pour l'accessibilité. Assurez-vous que votre message est clair et atteint un public plus large.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Annonce
Finalisez votre annonce d'emploi et téléchargez-la facilement pour la partager sur diverses plateformes. Diffusez rapidement et efficacement votre vidéo professionnelle aux candidats potentiels.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Candidats avec des Vidéos AI

.

Générez des vidéos motivantes qui mettent en avant la culture de votre entreprise et la croissance professionnelle, inspirant les meilleurs candidats à postuler.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos publicitaires AI performantes ?

Le créateur de vidéos publicitaires AI de HeyGen simplifie le processus de création de vidéos publicitaires convaincantes. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir parmi divers avatars AI et d'utiliser des modèles de vidéos personnalisables pour produire un contenu de haute qualité et engageant, conçu pour des publicités gagnantes.

Puis-je personnaliser les avatars AI et le contenu vidéo dans HeyGen ?

Absolument ! HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos publicitaires, y compris la sélection parmi divers avatars AI ou la création d'un avatar personnalisé. Vous pouvez facilement intégrer les couleurs de votre marque, ajouter des B-Rolls et éditer des scripts pour vous assurer que votre contenu s'aligne parfaitement avec le message de votre marque.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour produire des vidéos sociales engageantes et des publicités UGC ?

HeyGen offre une plateforme puissante pour créer des vidéos sociales captivantes et des publicités UGC authentiques. Avec une large gamme de modèles de vidéos, des sous-titres automatisés et divers acteurs AI, vous pouvez rapidement générer un contenu engageant optimisé pour diverses plateformes de médias sociaux, ce qui en fait un outil parfait pour les agences de marketing et les créateurs de contenu.

De quelles manières HeyGen soutient-il la création de contenus vidéo diversifiés comme les vidéos explicatives et les vidéos de témoignages ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire efficacement divers contenus vidéo, y compris des vidéos explicatives professionnelles et des vidéos de témoignages authentiques. En transformant les scripts en scènes dynamiques avec des avatars AI, HeyGen réduit considérablement les coûts de production et permet la génération facile de multiples variantes de vidéos, améliorant ainsi vos flux de travail de contenu.

