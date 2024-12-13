Créateur de Vidéos Tutoriel Jira : Créez des Vidéos AI Engagantes

Produisez facilement des vidéos de formation Jira claires avec des avatars AI, améliorant la collaboration et l'apprentissage en équipe.

Créez une vidéo d'intégration d'une minute démontrant les étapes essentielles pour que les nouveaux membres de l'équipe puissent créer et mettre à jour des tâches dans Jira. La vidéo doit présenter un avatar AI amical fournissant des instructions claires, étape par étape, avec une voix off chaleureuse et encourageante, guidant les débutants à travers leur première expérience de tutoriel Jira.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation avancée de 2 minutes pour les chefs de projet expérimentés, détaillant comment configurer et gérer efficacement un tableau Kanban dans Jira pour une meilleure visualisation du flux de travail. Cette vidéo techniquement axée doit utiliser la génération de texte en vidéo professionnelle à partir de scripts pour des explications précises, complétée par des sous-titres clairs pour mettre en évidence des concepts agiles complexes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes destinée aux administrateurs Jira et aux utilisateurs avancés, montrant comment personnaliser les tableaux de bord Jira pour obtenir des informations exploitables. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des modèles et des scènes professionnels pour présenter efficacement diverses vues personnalisables, le tout soutenu par une narration détaillée et calme.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation de 1,5 minute pour les équipes de développement interfonctionnelles, illustrant les meilleures pratiques pour la collaboration en équipe et le suivi efficace du travail dans Jira. Cette vidéo engageante doit utiliser divers avatars AI pour représenter les rôles de l'équipe et démontrer les interactions, avec un redimensionnement et des exportations d'aspect ratio nets assurant une visualisation optimale sur diverses plateformes de communication interne.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos Tutoriel Jira

Créez rapidement des vidéos de formation Jira engageantes et précises, des démonstrations de produits et des guides pratiques en utilisant des outils et des modèles alimentés par l'AI.

1
Step 1
Générez Votre Script
Commencez par définir votre flux de travail ou sujet Jira. Utilisez les outils AI de HeyGen pour générer automatiquement un script détaillé, posant les bases de votre vidéo de formation.
2
Step 2
Incorporez des Visuels avec des Avatars AI
Améliorez l'engagement et la clarté en choisissant d'enregistrer votre écran Jira ou d'intégrer les avatars AI de HeyGen. Ces avatars peuvent narrer votre tutoriel, rendant les flux de travail complexes faciles à suivre.
3
Step 3
Affinez avec des Voix Off Professionnelles
Assurez-vous que votre tutoriel Jira est clair et professionnel avec la génération de voix off de HeyGen. Vous pouvez facilement ajouter une narration au son naturel pour expliquer les étapes et les concepts efficacement.
4
Step 4
Marquez et Exportez Votre Tutoriel
Appliquez les contrôles de branding de votre équipe, y compris les logos et les couleurs, pour personnaliser votre vidéo. Enfin, exportez votre vidéo de formation Jira polie dans divers formats, prête à être partagée sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Clips Explicatifs Jira Rapides

Générez rapidement des clips vidéo courts et engageants pour des conseils et mises à jour Jira, simplifiant des concepts complexes pour une compréhension et une adoption plus rapides par l'équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment les outils AI de HeyGen améliorent-ils la création de vidéos tutoriel Jira ?

HeyGen utilise des outils AI avancés, y compris des avatars AI réalistes et la génération de texte en vidéo à partir de scripts, pour simplifier la production de vidéos de formation Jira professionnelles. Cette capacité de montage vidéo basée sur l'AI réduit considérablement le temps et les ressources par rapport aux méthodes traditionnelles.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes pour des flux de travail Jira complexes ?

Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo personnalisables et de fonctionnalités de montage vidéo robustes conçues pour l'e-learning et la formation en équipe. Ces outils permettent aux utilisateurs de visualiser facilement des flux de travail Jira complexes et de créer des vidéos engageantes qui améliorent la compréhension et la rétention.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding du contenu de formation Jira avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans des scènes de marque pour vos vidéos tutoriel Jira. Vous pouvez également ajouter des voix off personnalisées et des sous-titres précis pour garantir que votre contenu est accessible et professionnel de manière cohérente.

Est-il facile de produire des vidéos de formation de haute qualité pour Jira avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen simplifie la production de vidéos de formation de haute qualité pour Jira grâce à des fonctionnalités intuitives d'enregistrement d'écran et de montage vidéo basé sur l'AI. Cela permet une création rapide et un partage facile via un lien partageable, améliorant l'accessibilité pour tous les utilisateurs.

