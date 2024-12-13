Créez une vidéo captivante de 45 secondes pour présenter des bijoux, conçue pour les jeunes adultes soucieux de la mode sur les plateformes de médias sociaux. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec des gros plans nets et des effets scintillants pour mettre en valeur les détails complexes, accompagnés d'une musique entraînante et tendance. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour articuler l'histoire unique et les caractéristiques de chaque pièce, rendant la vidéo engageante sur les réseaux sociaux.

Générer une Vidéo