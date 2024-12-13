Créez une vidéo captivante de 30 secondes pour présenter votre nouvelle collection de bijoux, conçue pour les acheteurs en ligne à la pointe de la mode, avec des vidéos de produits époustouflantes. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne et épuré avec des coupes rapides, des gros plans élégants et une musique de fond dynamique et tendance. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour intégrer harmonieusement les descriptions de produits et les appels à l'action, garantissant une présentation soignée et professionnelle qui attire l'attention sur les réseaux sociaux.

Générer une Vidéo