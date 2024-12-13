Découvrez comment une bibliothèque Java pour créer une vidéo de manière programmatique peut révolutionner la création de contenu dans ce tutoriel de 60 secondes, destiné aux développeurs Java juniors et aux responsables techniques. Le style visuel sera épuré et axé sur le code, intégrant des enregistrements d'écran avec des superpositions animées pour mettre en évidence les segments de code clés, accompagnés d'une voix off professionnelle et claire générée par l'IA et de sous-titres animés automatiquement par HeyGen.

Générer une Vidéo