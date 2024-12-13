Créateur de Vidéos Tutoriels IT pour des Guides Pratiques Engagés

Simplifiez la formation technique avec la création de vidéos alimentée par l'IA. Générez des guides professionnels en utilisant la génération de voix off.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un tutoriel produit de 45 secondes pour des utilisateurs avancés présentant une mise à jour logicielle complexe, conçu pour un public de développeurs avertis en technologie. La vidéo doit présenter un style visuel moderne et minimaliste avec des superpositions animées précises et un avatar AI professionnel comme présentateur, utilisant la capacité des avatars AI de HeyGen pour une démonstration sophistiquée.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo concise de 30 secondes pour servir de guide rapide pour les nouveaux employés s'intégrant à un système informatique interne. Cette vidéo nécessite un style visuel clair et instructif avec des indications textuelles à l'écran et une piste audio simple et informative, utilisant efficacement la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour transmettre rapidement les étapes essentielles.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative percutante de 90 secondes pour présenter un nouveau service de sécurité cloud aux clients potentiels et aux équipes marketing. Le style visuel et audio doit être dynamique et digne de confiance, employant des animations convaincantes et une voix off confiante et professionnelle, le tout construit en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour un produit final soigné.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Tutoriels IT

Rationalisez votre contenu de formation et de support IT avec une plateforme alimentée par l'IA. Créez des vidéos tutoriels claires et engageantes rapidement et efficacement.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Commencez par rédiger votre contenu de tutoriel IT. Vous pouvez utiliser notre **générateur de scripts AI** pour rédiger rapidement un script complet qui servira de base à votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et la Voix
Améliorez votre vidéo en sélectionnant des **avatars AI** engageants pour présenter vos informations. Générez des voix off à sonorité humaine et choisissez parmi une riche bibliothèque de médias pour compléter vos scènes.
3
Step 3
Appliquez l'Image de Marque et les Améliorations
Intégrez votre identité de marque en utilisant les **contrôles de marque** pour ajouter votre logo et vos couleurs spécifiques. Générez automatiquement des sous-titres et ajoutez de la musique de fond pour créer une **documentation de haute qualité**.
4
Step 4
Exportez Vos Vidéos Tutoriels
Finalisez vos **vidéos tutoriels** et exportez-les dans votre format préféré. Profitez du **redimensionnement et des exports au format d'aspect** pour optimiser votre contenu pour diverses plateformes de partage et guides d'utilisation.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer des Conseils IT Rapides pour les Réseaux Sociaux

Produisez des clips vidéo courts et engageants alimentés par l'IA pour les réseaux sociaux afin de diffuser efficacement des conseils IT, des mises à jour, et des guides d'utilisation rapides.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos tutoriels engageantes ?

HeyGen sert de plateforme intuitive de création de vidéos par IA, vous permettant de produire facilement des vidéos tutoriels de haute qualité. Utilisez des avatars AI et des voix off à sonorité humaine pour créer des tutoriels vidéo captivants étape par étape pour des guides d'utilisation ou des tutoriels produits.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour créer des guides d'utilisation et du contenu pratique ?

HeyGen propose des outils créatifs avancés comme des avatars AI, un puissant générateur de scripts AI, et la capacité de générer des voix off AI dans plus de 50 langues. Ces fonctionnalités vous aident à créer des guides pratiques époustouflants et des tutoriels produits dynamiques sans effort.

HeyGen peut-il aider à générer des scripts et des médias divers pour des tutoriels produits ?

Absolument. Le générateur de scripts AI de HeyGen vous aide à rédiger rapidement des récits captivants, et sa vaste bibliothèque de médias offre des millions de photos et vidéos de stock pour enrichir vos tutoriels produits. Cela fait de HeyGen un créateur de vidéos tutoriels AI complet.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos pratiques sans compétences complexes en montage ?

HeyGen rend la création de vidéos pratiques professionnelles accessible même sans compétences en montage vidéo, grâce à son interface conviviale et ses modèles de vidéos prêts à l'emploi. Vous pouvez facilement ajouter du texte à la vidéo, de la musique de fond, et des présentateurs vidéo AI pour des résultats soignés.

