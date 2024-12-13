Créateur de Vidéos de Formation IT pour des Cours Rapides et Engagés

Rationalisez votre flux de travail pour créer des vidéos de formation IT engageantes avec la génération de texte en vidéo alimentée par l'IA.

Produisez une vidéo de formation IT concise de 45 secondes destinée aux nouveaux employés techniques, démontrant visuellement les procédures essentielles de configuration logicielle avec une esthétique propre et professionnelle et une voix off générée par l'IA, claire et amicale. Cette vidéo engageante doit montrer comment un créateur de vidéos de formation IT peut simplifier l'intégration des employés, en utilisant les avatars IA de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière simple et efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo tutorielle dynamique de 60 secondes destinée aux utilisateurs de logiciels existants, les guidant rapidement à travers une mise à jour récente des fonctionnalités avec des visuels étape par étape et un ton informatif et dynamique. Mettez l'accent sur la rapidité de production en utilisant la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer efficacement des guides écrits en instructions soignées et conviviales.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de marque engageante de 30 secondes ciblant des clients potentiels, offrant un aperçu moderne et élégant d'un nouveau service IT, accompagné d'une musique de fond professionnelle et d'une voix off générée par l'IA. Démontrez comment un créateur de vidéos de formation IT peut facilement produire du contenu marketing de haute qualité, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour établir une forte présence de marque.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo didactique de 90 secondes conçue pour créer des vidéos de formation pour un public mondial, détaillant les meilleures pratiques pour le support IT à distance avec des démonstrations claires à l'écran et une narration calme et instructive. Cette vidéo doit souligner l'importance de l'accessibilité en présentant les sous-titres/captions de HeyGen, garantissant que tous les apprenants peuvent suivre efficacement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation IT

Créez des vidéos de formation IT professionnelles et engageantes efficacement en utilisant notre plateforme d'IA générative, rationalisant votre flux de production du script à l'exportation finale.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation. Notre plateforme utilise la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, transformant efficacement votre texte en une narration visuelle pour vos leçons IT.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur IA
Sélectionnez un avatar IA diversifié dans notre bibliothèque pour présenter votre matériel de formation. Cette fonctionnalité ajoute une touche humaine, rendant les sujets IT complexes plus accessibles et engageants.
3
Step 3
Ajoutez un Audio Professionnel et des Sous-titres
Améliorez la clarté et le professionnalisme avec la génération de voix off pour votre script. Cela garantit une narration claire et cohérente tout au long de votre vidéo de formation IT.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre vidéo en utilisant le redimensionnement et l'exportation au format d'aspect, garantissant qu'elle est parfaitement formatée pour toute plateforme. Distribuez votre formation IT de haute qualité sans effort.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Concepts IT Complexes

.

Transformez facilement des sujets IT complexes en vidéos claires et engageantes, garantissant une meilleure compréhension et une éducation améliorée pour les stagiaires.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation engageantes ?

La plateforme d'IA générative de HeyGen vous permet de convertir du texte en vidéo de manière transparente. Vous pouvez facilement produire des vidéos de haute qualité et engageantes pour divers besoins de formation, de l'intégration aux tutoriels, réduisant considérablement le temps de production.

Puis-je personnaliser mes vidéos de formation avec des éléments de marque en utilisant HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans vos vidéos. Vous pouvez également ajouter une voix off générée par l'IA pour une expérience de marque cohérente et professionnelle.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de formation IT efficace ?

La plateforme d'IA générative de HeyGen rationalise l'ensemble du flux de travail de création vidéo, éliminant le besoin d'équipements complexes ou d'acteurs. Nos outils d'IA puissants permettent une production rapide de vidéos de formation IT professionnelles, vous aidant à développer votre contenu sans effort.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités comme les sous-titres pour les vidéos de formation ?

Oui, HeyGen génère automatiquement des sous-titres précis pour toutes vos vidéos, garantissant l'accessibilité et un apprentissage amélioré. Cette fonctionnalité est particulièrement bénéfique pour les vidéos tutoriels et le contenu destiné à l'intégration dans les LMS.

