Créez un guide de dépannage concis d'une minute pour un problème courant de support informatique, destiné aux utilisateurs finaux, en adoptant un style visuel épuré et professionnel avec une voix off claire et calme. Cette vidéo doit utiliser efficacement les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour démontrer des solutions étape par étape, rationalisant le flux de travail du générateur de vidéos de support informatique.

Générer une Vidéo