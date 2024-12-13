Créateur de Vidéos pour Services Informatiques : Créez des Vidéos Professionnelles Rapidement

Créez facilement des vidéos professionnelles pour les services informatiques avec des modèles conçus par des professionnels pour des résultats époustouflants.

Créez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux prestataires de services informatiques, montrant à quel point il est facile de produire un contenu marketing convaincant. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des changements de scène rapides et une voix off confiante et claire. Cette vidéo doit mettre en avant l'efficacité de l'utilisation de modèles conçus par des professionnels pour une création vidéo rapide.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 60 secondes destinée aux startups technologiques qui ont besoin d'articuler clairement leurs services complexes. Le style visuel doit être minimaliste avec des animations sophistiquées, complété par un avatar AI amical mais autoritaire qui narre la solution. Mettez en avant comment la création vidéo par AI simplifie le processus de production de contenu engageant.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux équipes marketing au sein des entreprises informatiques. Cette vidéo doit avoir un style visuel dynamique et énergique avec des coupes rapides et une musique de fond entraînante, accompagnée de textes à l'écran percutants. Illustrez comment l'utilisation d'une bibliothèque de médias diversifiée/support de stock peut améliorer les efforts de marketing vidéo, augmentant l'engagement des spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo professionnelle de 90 secondes ciblant les entreprises qui souhaitent transformer du contenu écrit en récits visuels. Le style doit être corporatif et autoritaire, utilisant des transitions fluides et une voix off rassurante et articulée. Démontrez la puissance de la fonctionnalité texte-à-vidéo à partir de script pour générer des vidéos soignées à partir de documents existants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Services Informatiques

Créez facilement des vidéos professionnelles pour les services informatiques avec des outils et des modèles alimentés par AI, rationalisant votre message pour un impact maximal.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez avec AI
Commencez la création de votre vidéo pour services informatiques en sélectionnant parmi une gamme de modèles conçus par des professionnels ou transformez instantanément votre script en scènes avec la fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen.
2
Step 2
Ajoutez Vos Éléments de Marque
Personnalisez votre vidéo avec des visuels uniques de la vaste bibliothèque de médias/support de stock, en veillant à ce qu'elle s'aligne parfaitement avec l'identité de marque de vos services informatiques.
3
Step 3
Générez Votre Voix Off
Améliorez la clarté et l'impact de votre message en utilisant la synthèse vocale AI pour générer une voix off réaliste, donnant à votre explication des services informatiques un son professionnel.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo en appliquant le redimensionnement et les exports au format d'aspect adaptés à toute plateforme, garantissant que votre contenu professionnel pour services informatiques atteigne efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos Sociales IT Engagantes

.

Produisez rapidement des vidéos professionnelles et accrocheuses pour les réseaux sociaux afin de promouvoir vos services informatiques et d'étendre votre portée en ligne.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos par AI ?

HeyGen transforme les scripts en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI avancés et la synthèse vocale AI, en s'appuyant sur des modèles conçus par des professionnels pour une création vidéo sans effort.

HeyGen peut-il produire des vidéos professionnelles pour le marketing ?

Absolument, HeyGen permet la création de vidéos de haute qualité, parfaites pour le marketing vidéo, avec des contrôles de marque comme des logos et des couleurs personnalisés pour maintenir l'identité de votre marque.

Quelles ressources médiatiques HeyGen offre-t-il pour le montage vidéo ?

HeyGen propose une bibliothèque de médias de stock complète et prend en charge les enregistrements d'écran et de caméra, permettant aux utilisateurs d'améliorer facilement leur contenu vidéo grâce à son éditeur intuitif de glisser-déposer.

HeyGen est-il adapté pour créer des vidéos explicatives pour les services informatiques ?

Oui, HeyGen est un excellent créateur de vidéos pour services informatiques, parfait pour réaliser des vidéos explicatives engageantes, des vidéos animées et des vidéos pour les réseaux sociaux qui communiquent clairement des informations techniques complexes.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo