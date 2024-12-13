Le Générateur de Vidéos de Politiques Informatiques Simplifie la Conformité

Boostez l'engagement dans la formation aux politiques et simplifiez les explications complexes avec des vidéos dynamiques créées à partir de texte-à-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'annonce de politique de 45 secondes pour informer tous les employés actuels d'une mise à jour des exigences de formation en conformité. Cette vidéo nécessite un style visuel professionnel et épuré avec un ton clair et autoritaire et bénéficiera de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir l'exactitude et la cohérence du message.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation de 2 minutes destinée au personnel du département informatique et aux développeurs, détaillant un nouveau protocole de sécurité réseau pour renforcer l'engagement dans la formation aux politiques. Le style visuel doit être détaillé et technique, incorporant des diagrammes clairs et des transitions dynamiques, soutenu par la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de communication interne d'une minute et 30 secondes pour les chefs de département et les managers, décrivant les nouvelles directives de confidentialité des données. La vidéo doit avoir un style visuel moderne, épuré et rassurant, avec une voix off AI chaleureuse et engageante générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, en plus de notre image de marque personnalisée.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Politiques Informatiques

Transformez rapidement des politiques informatiques complexes en vidéos explicatives animées engageantes, améliorant la compréhension et la conformité dans votre organisation.

1
Step 1
Créez Votre Script avec Texte-à-Vidéo
Commencez par saisir votre script de politique informatique. Notre capacité avancée de texte-à-vidéo le préparera pour sa transformation en un format vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Personnalisez
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour narrer votre politique. Personnalisez leur apparence pour qu'elle s'aligne avec votre marque pour votre générateur de vidéos de politiques informatiques.
3
Step 3
Ajoutez l'Image de Marque et les Visuels
Appliquez l'image de marque personnalisée de votre organisation en utilisant les contrôles de branding. Incorporez des visuels pertinents de la bibliothèque de médias pour simplifier les explications de politiques complexes.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation en Conformité
Examinez et finalisez vos vidéos explicatives animées. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour préparer votre vidéo de formation en conformité de haute qualité pour la distribution sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Explications de Politiques Complexes

.

Transformez des politiques informatiques denses en vidéos explicatives animées claires et concises. Démystifiez les réglementations complexes, les rendant facilement compréhensibles pour votre équipe.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de politiques informatiques ?

HeyGen agit comme un générateur intuitif de vidéos de politiques informatiques, rationalisant le processus du script à la vidéo finale. Il simplifie les explications de politiques complexes en transformant le texte en vidéos explicatives animées engageantes grâce à une technologie avancée de texte-à-vidéo et des modèles et scènes personnalisables.

Quelles caractéristiques techniques font de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour la communication d'entreprise ?

La prouesse technique de HeyGen en tant que créateur de vidéos AI réside dans ses capacités robustes de texte-à-vidéo, permettant aux utilisateurs de générer du contenu professionnel à partir d'un script. Il propose des avatars AI réalistes et des options de voix off AI sophistiquées, facilitant la génération de vidéos de bout en bout sans équipement ou expertise spécialisée.

Puis-je intégrer une image de marque personnalisée dans mes vidéos de formation créées avec HeyGen ?

Oui, HeyGen prend entièrement en charge l'image de marque personnalisée, vous permettant d'intégrer le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise dans toutes vos vidéos de formation. Cela garantit la cohérence et renforce l'identité de marque dans toutes les vidéos de communication interne et les matériaux de formation en conformité.

Comment les avatars et voix off AI de HeyGen améliorent-ils l'engagement dans les vidéos d'annonce de politique ?

Les avatars AI réalistes et les voix off AI au son naturel de HeyGen augmentent considérablement l'engagement dans la formation aux politiques en rendant les informations complexes plus accessibles. Ils transforment le texte statique en vidéos d'annonce de politique dynamiques et en vidéos explicatives engageantes, capturant efficacement l'attention du public.

