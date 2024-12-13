Créateur de vidéos d'orientation IT pour simplifier l'intégration des employés
Simplifiez instantanément les vidéos d'orientation et d'intégration des employés en utilisant des avatars AI avancés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de formation concise de 60 secondes destinée au personnel informatique existant, détaillant une mise à jour logicielle. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et instructif avec des enregistrements d'écran et des superpositions animées, complétée par une narration audio confiante et informative d'un "avatar AI" généré dans HeyGen, assurant clarté et engagement pour des sujets complexes.
Concevez une vidéo de communication interne de 30 secondes pour tous les employés, expliquant une mise à jour de la politique de cybersécurité. Employez un style visuel engageant et simple avec des graphiques colorés et un texte concis, accompagné d'une musique de fond entraînante. Améliorez l'accessibilité et la compréhension en utilisant les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir que chaque détail est facilement compris.
Développez une vidéo d'orientation dynamique de 50 secondes pour les nouveaux candidats potentiels, mettant en avant les aspects innovants de votre environnement technologique. La présentation visuelle doit être énergique et tournée vers l'avenir, avec un récit motivant et articulé généré grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, communiquant efficacement la vision et les valeurs de l'entreprise.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des modules de formation IT complets.
Générez des vidéos d'orientation IT et de formation de haute qualité pour les nouveaux employés, assurant un contenu d'intégration cohérent et évolutif.
Améliorez l'engagement lors de l'orientation des employés.
Utilisez les capacités du générateur de vidéos AI pour créer un contenu d'orientation des employés dynamique qui améliore l'apprentissage et la rétention pour les nouveaux employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'intégration personnalisées ?
HeyGen offre des outils étendus pour personnaliser les vidéos d'orientation des employés, y compris des contrôles de branding pour les logos et les couleurs, ainsi qu'une large sélection de modèles & scènes. Cela vous permet de créer des vidéos d'intégration engageantes parfaitement adaptées à l'identité de votre entreprise.
Quelles fonctionnalités innovantes HeyGen propose-t-il pour un créateur de vidéos d'orientation IT ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte en vidéo à partir de script pour simplifier la création de vidéos d'orientation IT professionnelles. Vous pouvez facilement générer du contenu dynamique sans avoir besoin d'acteurs ou de configurations de production complexes.
Puis-je maintenir des contrôles de branding cohérents sur toutes mes vidéos de formation avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen permet des contrôles de branding complets, vous permettant d'appliquer le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise de manière cohérente sur toutes vos vidéos de formation et de communication interne. Cela garantit une présence de marque professionnelle et unifiée.
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives et de formation produit diversifiées ?
HeyGen rationalise la production de divers contenus, des vidéos explicatives engageantes aux vidéos de formation produit détaillées, en utilisant des avatars AI et une fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script facile. Son interface intuitive et ses modèles & scènes prêts à l'emploi accélèrent la création de contenu pour les nouveaux employés.