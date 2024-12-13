Créateur de Vidéos d'Intégration IT : Simplifiez la Formation des Employés
Transformez facilement des scripts en vidéos de formation engageantes grâce à notre puissante fonctionnalité de Texte-en-vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo engageante de 90 secondes pour tous les nouveaux employés, expliquant les principales politiques de sécurité informatique à l'aide d'avatars AI. Le style visuel doit être amical et accessible, incorporant des exemples à l'écran pour simplifier les concepts complexes, avec un audio clair et articulé conçu pour rendre les vidéos d'intégration des employés accessibles et faciles à comprendre pour un public non technique.
Produisez une vidéo tutorielle concise de 45 secondes destinée aux employés devant apprendre un logiciel spécifique, mettant en avant un conseil ou une astuce pratique. La vidéo doit être visuellement claire et concise, utilisant des segments enregistrés à l'écran avec des superpositions de texte, et doit utiliser la capacité de génération de voix off pour fournir un audio instructif et net pour un contenu de formation efficace.
Concevez une vidéo d'accueil de 60 secondes pour toutes les nouvelles recrues, offrant un aperçu général de l'infrastructure IT de l'entreprise et des canaux de support. Cette vidéo d'intégration doit avoir un style visuel moderne et motivant, incorporant des graphiques de marque, et doit tirer parti des Modèles & scènes pour créer rapidement une première impression engageante et professionnelle pour les nouveaux membres de l'équipe.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée du Contenu de Formation.
Développez efficacement de nombreux modules de formation IT et vidéos d'intégration, accessibles à une main-d'œuvre mondiale.
Améliorer l'Efficacité de la Formation des Employés.
Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour améliorer significativement l'engagement et la rétention des connaissances dans les programmes d'intégration IT.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration engageantes pour les employés ?
HeyGen vous permet de produire rapidement du contenu professionnel de création de vidéos d'intégration IT en utilisant des Présentateurs AI et des modèles de vidéos personnalisables. Cela réduit considérablement le temps de production pour créer des vidéos de formation engageantes pour les nouveaux employés.
Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour générer du contenu vidéo à partir de texte ?
HeyGen utilise une technologie avancée de création de vidéos AI, y compris une fonctionnalité robuste de Texte-en-vidéo, pour transformer vos scripts en vidéos soignées. Cette capacité inclut la génération de voix off réalistes et l'animation de Présentateurs AI pour transmettre efficacement votre message.
HeyGen permet-il une personnalisation et un branding étendus dans ses modèles de vidéos ?
Oui, HeyGen propose une variété de modèles de vidéos personnalisables et des contrôles de branding robustes pour garantir que vos vidéos s'alignent avec l'identité de votre entreprise. Notre éditeur vidéo intuitif permet des ajustements faciles, et des fonctionnalités comme la collaboration facilitent l'apport de l'équipe pour des résultats parfaits.
HeyGen peut-il soutenir la création de vidéos de formation et de tutoriels multilingues ?
Absolument. HeyGen est conçu pour soutenir la création de contenu de formation multilingue, ce qui le rend idéal pour des équipes diversifiées. De plus, vous pouvez intégrer l'enregistrement d'écran pour produire facilement des vidéos de démonstration de produits et des vidéos tutoriels complètes.