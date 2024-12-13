Créateur de Vidéos de Certification ISO pour des Vidéos AI Sécurisées et Conformes
Assurez la sécurité des données et le respect des normes de conformité avec des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise et une conversion texte-à-vidéo fluide.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de formation d'entreprise complète de 2 minutes destinée aux organismes de certification et aux clients d'entreprise, démontrant comment HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos de certification ISO essentiel. Cette vidéo doit adopter un design informatif et élégant de niveau entreprise, incorporant un avatar AI articulé pour guider les spectateurs à travers des normes de conformité complexes. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour présenter une explication structurée et visuellement attrayante des exigences de gouvernance AI.
Produisez une vidéo de communication interne concise de 60 secondes ciblant les départements de communication d'entreprise et les RH pour la formation à la sensibilisation à la sécurité, mettant en avant les meilleures pratiques pour la sécurité des données et la sécurité de niveau entreprise. Le style visuel et audio doit être engageant et professionnel, avec des animations subtiles renforçant les points clés et une voix off humaine générée par HeyGen. Assurez-vous que les sous-titres/captions de HeyGen sont activés pour l'accessibilité et la clarté dans la transmission des informations cruciales.
Concevez une vidéo explicative d'une minute pour les développeurs AI, les chefs de produit et les équipes juridiques, simplifiant les principes complexes de l'ISO 42001 dans le contexte d'une plateforme vidéo AI. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne, épuré et instructif, complété par une voix AI calme et claire. Maximisez l'impact en intégrant des visuels diversifiés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et optimisez la présentation sur diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation à la Conformité ISO.
Augmentez l'engagement et la rétention des employés avec des vidéos pilotées par AI, assurant une compréhension complète des normes et politiques ISO.
Élargissez l'Éducation à la Conformité Globale.
Développez et distribuez efficacement des cours de formation ISO étendus à une main-d'œuvre mondiale, répondant à des besoins linguistiques et d'apprentissage diversifiés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen assure-t-il la création de vidéos sécurisées pour les entreprises nécessitant des normes de conformité ?
HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos de certification ISO, respectant des normes de conformité rigoureuses, y compris ISO/IEC 27001 et ISO 42001. Cet engagement garantit un environnement de création de vidéos hautement sécurisé, protégeant l'intégrité de votre contenu et de vos données tout au long du processus.
Quel est l'engagement de HeyGen envers la gouvernance AI et l'utilisation responsable au sein de sa plateforme vidéo AI ?
HeyGen priorise une gouvernance AI robuste, assurant un développement et un déploiement éthiques de toutes les fonctionnalités pilotées par AI sur notre plateforme vidéo AI. Notre dévouement à la sécurité des données et aux normes de conformité sous-tend tous les aspects de nos capacités AI, favorisant des pratiques AI responsables.
HeyGen peut-il garantir une sécurité de niveau entreprise pour les informations sensibles traitées lors de la génération de vidéos ?
Oui, HeyGen est conçu pour la création de vidéos sécurisées, employant des mesures de sécurité de niveau entreprise pour protéger votre contenu sensible et la sécurité des données. Que ce soit en utilisant la conversion texte-à-vidéo ou en générant des avatars AI, notre plateforme maintient des protocoles de sécurité stricts pour vos projets.
Quelles mesures de sécurité des données HeyGen met-il en œuvre pour protéger le contenu utilisateur et les informations personnelles ?
HeyGen met en œuvre des mesures de sécurité des données complètes, y compris le cryptage avancé, les contrôles d'accès et les audits réguliers, pour protéger tout le contenu utilisateur et les informations personnelles. Notre plateforme de création de vidéos sécurisées est construite pour répondre à des normes élevées de protection et de confidentialité des données.