Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour les responsables de la conformité et les équipes de sécurité informatique, expliquant les étapes critiques pour obtenir la certification ISO/IEC 27001 en utilisant la création de vidéos sécurisées. Le style visuel doit être professionnel et autoritaire, avec des graphiques clairs à l'écran et une voix off confiante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer efficacement le contenu parlé précis, en veillant à ce que tous les protocoles de sécurité des données soient clairement articulés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Créez une vidéo de formation d'entreprise complète de 2 minutes destinée aux organismes de certification et aux clients d'entreprise, démontrant comment HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos de certification ISO essentiel. Cette vidéo doit adopter un design informatif et élégant de niveau entreprise, incorporant un avatar AI articulé pour guider les spectateurs à travers des normes de conformité complexes. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour présenter une explication structurée et visuellement attrayante des exigences de gouvernance AI.
Produisez une vidéo de communication interne concise de 60 secondes ciblant les départements de communication d'entreprise et les RH pour la formation à la sensibilisation à la sécurité, mettant en avant les meilleures pratiques pour la sécurité des données et la sécurité de niveau entreprise. Le style visuel et audio doit être engageant et professionnel, avec des animations subtiles renforçant les points clés et une voix off humaine générée par HeyGen. Assurez-vous que les sous-titres/captions de HeyGen sont activés pour l'accessibilité et la clarté dans la transmission des informations cruciales.
Concevez une vidéo explicative d'une minute pour les développeurs AI, les chefs de produit et les équipes juridiques, simplifiant les principes complexes de l'ISO 42001 dans le contexte d'une plateforme vidéo AI. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne, épuré et instructif, complété par une voix AI calme et claire. Maximisez l'impact en intégrant des visuels diversifiés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et optimisez la présentation sur diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Certification ISO

Produisez en toute confiance des vidéos conformes et professionnelles avec HeyGen, assurant une sécurité de niveau entreprise et le respect des normes ISO du script à l'exportation.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo Sécurisé
Rédigez le contenu de votre vidéo en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, opérant dans un environnement conçu pour la création de vidéos sécurisées.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre message, en veillant à ce que la production de votre vidéo soit conforme aux normes de conformité ISO/IEC 27001.
3
Step 3
Appliquez les Contrôles de Marque
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, renforçant votre engagement envers la sécurité des données et une présentation professionnelle.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Conforme
Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour finaliser votre vidéo, produisant un résultat professionnel adapté à vos besoins de créateur de vidéos de certification ISO.

Clarifiez les Processus de Certification Complexes

Simplifiez les exigences complexes de certification ISO et la préparation aux audits, rendant les procédures complexes accessibles et faciles à comprendre pour toutes les équipes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen assure-t-il la création de vidéos sécurisées pour les entreprises nécessitant des normes de conformité ?

HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos de certification ISO, respectant des normes de conformité rigoureuses, y compris ISO/IEC 27001 et ISO 42001. Cet engagement garantit un environnement de création de vidéos hautement sécurisé, protégeant l'intégrité de votre contenu et de vos données tout au long du processus.

Quel est l'engagement de HeyGen envers la gouvernance AI et l'utilisation responsable au sein de sa plateforme vidéo AI ?

HeyGen priorise une gouvernance AI robuste, assurant un développement et un déploiement éthiques de toutes les fonctionnalités pilotées par AI sur notre plateforme vidéo AI. Notre dévouement à la sécurité des données et aux normes de conformité sous-tend tous les aspects de nos capacités AI, favorisant des pratiques AI responsables.

HeyGen peut-il garantir une sécurité de niveau entreprise pour les informations sensibles traitées lors de la génération de vidéos ?

Oui, HeyGen est conçu pour la création de vidéos sécurisées, employant des mesures de sécurité de niveau entreprise pour protéger votre contenu sensible et la sécurité des données. Que ce soit en utilisant la conversion texte-à-vidéo ou en générant des avatars AI, notre plateforme maintient des protocoles de sécurité stricts pour vos projets.

Quelles mesures de sécurité des données HeyGen met-il en œuvre pour protéger le contenu utilisateur et les informations personnelles ?

HeyGen met en œuvre des mesures de sécurité des données complètes, y compris le cryptage avancé, les contrôles d'accès et les audits réguliers, pour protéger tout le contenu utilisateur et les informations personnelles. Notre plateforme de création de vidéos sécurisées est construite pour répondre à des normes élevées de protection et de confidentialité des données.

