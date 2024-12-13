Créateur de Vidéos Explicatives pour IPO : Impressionnez les Investisseurs avec l'AI

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles pour IPO avec des avatars AI, simplifiant les données financières complexes pour les investisseurs.

Créez une vidéo explicative animée de 45 secondes pour les startups cherchant des financements, montrant comment les modèles et scènes de HeyGen, combinés à la génération intuitive de voix off, peuvent rapidement transformer des idées complexes en un argumentaire convaincant, livré avec des visuels dynamiques et une voix AI enthousiaste.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour une présentation d'introduction en bourse ciblant les équipes exécutives, démontrant les avatars AI de HeyGen et la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour simplifier la création de présentations autoritaires et soignées, améliorées par un avatar AI d'entreprise parlant avec gravité.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative rapide de 30 secondes pour les responsables marketing lançant de nouveaux produits, en mettant l'accent sur les sous-titres/captions de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour créer un contenu moderne et engageant avec un texte clair à l'écran et une voix AI amicale, parfait pour les teasers sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 3
Illustrez la puissance d'une plateforme vidéo AI dans une vidéo tutorielle de 40 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, en soulignant comment le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock simplifient la création de contenu adaptable pour diverses plateformes, le tout avec un style visuel inspirant et une voix AI chaleureuse et encourageante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives pour IPO

Créez rapidement des vidéos explicatives professionnelles et conformes S-1 pour IPO avec la plateforme vidéo AI de HeyGen, conçue pour une communication percutante avec les investisseurs.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger le script de votre vidéo explicative pour IPO. Notre plateforme utilise une technologie avancée de "Texte-à-vidéo à partir de script", transformant sans effort votre contenu écrit en une vidéo dynamique qui communique clairement votre offre.
2
Step 2
Sélectionnez les Éléments Visuels
Améliorez votre narration en sélectionnant parmi une large gamme d'éléments visuels. Choisissez et personnalisez facilement les arrière-plans, personnages et accessoires à l'aide de nos "Modèles & scènes" intuitifs, construisant une histoire captivante qui résonne avec les investisseurs.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI et une Voix Off
Donnez vie à votre script avec une présentation professionnelle. Incorporez des "avatars AI" réalistes pour narrer votre vidéo et générez des voix off au son naturel, assurant que votre message soit délivré clairement et de manière engageante.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo explicative pour IPO de haute qualité. Utilisez la fonctionnalité de "Redimensionnement et exports d'aspect-ratio" pour adapter votre vidéo à diverses plateformes et téléchargez-la, prête pour votre roadshow ou vos communications avec les investisseurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Amplifiez le Marketing Pré-IPO

.

Développez rapidement des vidéos explicatives concises et percutantes pour les réseaux sociaux afin de créer un buzz pré-IPO et atteindre efficacement les investisseurs potentiels grâce à des campagnes ciblées.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos explicatives animées engageantes ?

HeyGen utilise sa plateforme vidéo AI pour simplifier la création de vidéos explicatives animées professionnelles et engageantes. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une large gamme d'avatars AI et de modèles, transformant les scripts en contenu vidéo de haute qualité avec facilité, assurant un concept créatif percutant.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme vidéo AI idéale pour les vidéos de présentation d'introduction en bourse ?

La plateforme vidéo AI de HeyGen est conçue pour produire rapidement des vidéos de présentation d'introduction en bourse de haute valeur de production. Ses capacités incluent la génération de texte-à-vidéo à partir de script, permettant un message précis et soutenant la conformité S-1 pour des communications cruciales avec les investisseurs.

Puis-je personnaliser mes vidéos explicatives avec l'éditeur de HeyGen ?

Oui, HeyGen propose un éditeur vidéo convivial avec une interface de glisser-déposer pour une personnalisation étendue. Vous pouvez personnaliser vos vidéos explicatives avec des contrôles de marque, des polices personnalisées, un générateur de voix AI et une riche bibliothèque visuelle pour obtenir divers styles de vidéo.

À quelle vitesse puis-je transformer un script en vidéo professionnelle avec HeyGen ?

La plateforme de création vidéo alimentée par AI de HeyGen simplifie le processus, vous permettant de transformer un script en vidéo professionnelle avec des avatars AI et des voix off synchronisées en quelques minutes. Cela réduit considérablement le temps et l'effort de production vidéo traditionnel pour les vidéos courtes et plus.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo