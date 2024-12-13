Créateur de Vidéos de Traitement des Factures : Rapide, Facile, Professionnel

Gagnez du temps en créant des vidéos engageantes sur le processus de facturation avec une génération de voix off puissante pour des explications claires.

532/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de "processus" engageante de 60 secondes pour les professionnels de la finance, démontrant comment "rationaliser la facturation" grâce à l'automatisation avec HeyGen. Adoptez un style visuel professionnel et clair, en utilisant des superpositions de texte à l'écran et une voix off confiante et autoritaire. Mettez en avant l'avantage d'utiliser des avatars AI réalistes pour présenter des instructions étape par étape, rendant des sujets ennuyeux captivants.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes pour les équipes marketing, mettant en avant HeyGen comme un puissant "Générateur de Texte en Vidéo" pour une création de contenu rapide. L'esthétique doit être rapide et visuellement riche, incorporant du texte animé et une bande sonore contemporaine et énergique. Illustrez la transition fluide d'un simple script à une vidéo soignée en utilisant le Texte-en-vidéo à partir d'un script, avec des Sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de "formation" d'entreprise soignée de 50 secondes pour les nouveaux employés, présentant un flux de travail efficace de traitement des factures. La vidéo doit maintenir une identité visuelle de marque sophistiquée, intégrant des visuels de support de bibliothèque de médias/stock personnalisés et une voix off calme et instructive. Mettez en avant les capacités de HeyGen en tant que 'Créateur de Vidéos AI' pour créer du contenu cohérent avec la marque et la flexibilité du redimensionnement & des exports de format d'aspect pour diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Traitement des Factures

Apprenez à créer rapidement des vidéos claires et engageantes sur le traitement des factures en utilisant l'AI, en autonomisant votre équipe et en rationalisant les opérations financières.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Saisissez un Script
Commencez par choisir parmi des modèles prêts à l'emploi, ou collez votre script pour utiliser le "Texte-en-vidéo à partir d'un script". Cette étape initiale permet une génération rapide de vos "vidéos de traitement des factures".
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI pour la Narration
Incorporez des "avatars AI" réalistes pour présenter l'information dans votre vidéo. Ces présentateurs numériques assurent une livraison cohérente et professionnelle pour vos "vidéos de processus".
3
Step 3
Appliquez Votre Branding et Vos Visuels
Assurez-vous que vos "vidéos de formation" reflètent l'identité de votre marque. Appliquez les logos, couleurs et polices de votre entreprise en utilisant des "contrôles de branding" complets pour un aspect soigné et professionnel.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez vos "vidéos explicatives" en ajoutant des "Sous-titres/captions" pour une meilleure accessibilité et compréhension. Une fois terminée, exportez facilement votre vidéo de haute qualité pour la partager sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promouvez une Facturation Rationalisée

.

Créez des vidéos courtes et engageantes pour communiquer des processus de facturation simplifiés aux clients ou promouvoir une gestion efficace des factures sur les réseaux sociaux.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles ?

HeyGen simplifie la création de vidéos en transformant le texte en vidéo de manière transparente, permettant à quiconque de devenir un Créateur de Vidéos AI efficace. Notre plateforme utilise une AI avancée pour générer des vidéos professionnelles à partir de votre script, réduisant considérablement le temps de production.

HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes et des voix off pour mes vidéos ?

Absolument, HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes qui peuvent présenter votre contenu avec des expressions et des mouvements dynamiques. Associée à notre génération avancée de voix off, vous pouvez produire des vidéos captivantes sans avoir besoin de caméras ou de microphones.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour personnaliser mes vidéos de processus ?

HeyGen fournit des Contrôles de Branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo d'entreprise, vos couleurs et polices personnalisées directement dans vos vidéos de processus. Cela garantit une cohérence de marque et une finition professionnelle sur toutes vos vidéos explicatives ou de formation.

Comment HeyGen peut-il aider les propriétaires de petites entreprises à gagner du temps sur la création de vidéos de processus ?

Les propriétaires de petites entreprises peuvent gagner du temps et rationaliser leur communication avec les outils de création de vidéos efficaces de HeyGen. En utilisant nos modèles de vidéos alimentés par l'AI et nos capacités de texte-en-vidéo, vous pouvez rapidement produire des vidéos engageantes de traitement des factures ou tout autre type de vidéo de processus en quelques minutes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo